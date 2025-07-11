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Как маникюр в России обошел Европу в гонке за доступность и качество

Маникюр в России: в 2 раза дешевле, чем в Европе — узнайте почему
1:47
Моя семья » Красота и стиль

В России маникюр обходится в два раза дешевле, чем в Европе, сообщил управляющий партнер сети салонов "Пальчики" Антон Дерконос.

Тёмный маникюр
Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тёмный маникюр

По его словам, в европейских салонах средняя стоимость маникюра варьируется от €40 до €60 (3600-5400) без учета дизайна, дополнительных процедур и снятия покрытия. При добавлении спа-ухода или выполнении маникюра и педикюра одновременно цена значительно возрастает.

"При этом в российских салонах услуга аналогичного уровня обходится в 2-3 раза дешевле", — заметил эксперт.

Дерконос отметил, что в Европе клиенты чаще платят больше за сам факт услуги, чем за ее качество. В крупных российских городах маникюр стал регулярной гигиенической процедурой, в то время как в Европе его рассматривают как эпизодическое мероприятие, связанное с отпуском или особым случаем, сообщает Газета.Ru.

Централизация бизнес-процессов играет важную роль в России. Все мастера компании "Пальчики" проходят подготовку в собственном учебном центре, а два-три раза в месяц проводится проверка стандартов исполнения. Это снижает операционные риски и поддерживает стабильный уровень сервиса и качества услуг.

В российских салонах используются различные марки и материалы, включая южнокорейские, европейские и отечественные. Высокая конкуренция заставляет мастеров стремиться к качественному выполнению работы, что не всегда наблюдается в Европе.

Дерконос подчеркнул, что результат зависит от салона и квалификации мастеров.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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