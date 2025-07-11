Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петрушка без задержек: как подготовить семена, чтобы не ждать всходов месяцами
5 ошибок в декоре, которые делают квартиру безвкусной
Как финны нашли способ обходить банки, обменивая рубли на евро
Бонус мечты, который требует терпения: как летают стюардессы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Алкогольные коктейли вызывают резкую нагрузку на весь организм
Елена Борщёва похвасталась тем, что её дочь поступила в престижное учебное заведение
Картофельные оладьи без лишнего жира: добавьте всего две ложки этого секретного ингредиента
Баскетболист Даниил Касаткин арестован в Париже по подозрению в кибервымогательстве

Секреты пышных губ: как помада может создать эффект объема без инъекций?

Как получить пухлые губы с помощью помады: 4 эффективных приема
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Объёмные губы — это не всегда про инъекции. Иногда достаточно правильно выбрать помаду, чтобы губы выглядели пухлее и выразительнее. Форма, текстура и даже цвет способны творить визуальное волшебство. Разберёмся, какие помады действительно работают на увеличение и как использовать их с максимальной выгодой.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

1. Светлые и нюдовые оттенки — мастера объёма

Чем светлее цвет, тем больше отражения света. Это делает губы визуально полнее. Особенно хорошо работают нюдовые тона с розовым или персиковым подтоном. Главное — не выбирать оттенки, близкие к цвету кожи, иначе губы могут «пропасть» на лице.

Что попробовать: бежево-розовые, карамельные, светло-коралловые помады с сатиновым финишем.

2. Глянцевые текстуры и блески

Глянец всегда придаёт эффект влажности и объёма. Даже поверх обычной помады можно нанести прозрачный блеск — и губы тут же будут казаться пухлее. Особо эффективны блески с лёгким шиммером, который отражает свет.

Лайфхак: наносите блеск только в центр губ — это визуально «поднимает» и расширяет их.

3. Омбре и контур — игра света и тени

Мягкий градиент от более тёмного контура к светлому центру создаёт иллюзию глубины. Это старый приём визажистов, но он по-прежнему работает безотказно.

Как сделать: обведите губы карандашом на тон темнее, растушуйте его внутрь и нанесите светлую помаду или блеск в центр.

4. Избегайте матовых и тёмных оттенков

Матовые текстуры и глубокие оттенки делают губы визуально меньше. Особенно это заметно на узких губах: они становятся ещё тоньше и теряют выразительность.

Вывод

Чтобы губы выглядели объёмнее, необязательно ходить к косметологу. Грамотно подобранный цвет, текстура и пара приёмов сделают своё дело. Главное — не бояться экспериментировать.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Бразильская выдра: особенности охоты и стратегии выживания в Амазонке
Домашние животные
Бразильская выдра: особенности охоты и стратегии выживания в Амазонке Аудио 
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Мир. Новости мира
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Петрушка без задержек: как подготовить семена, чтобы не ждать всходов месяцами
5 ошибок в декоре, которые делают квартиру безвкусной
Как финны нашли способ обходить банки, обменивая рубли на евро
Бонус мечты, который требует терпения: как летают стюардессы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Алкогольные коктейли вызывают резкую нагрузку на весь организм
Елена Борщёва похвасталась тем, что её дочь поступила в престижное учебное заведение
Картофельные оладьи без лишнего жира: добавьте всего две ложки этого секретного ингредиента
Как получить пухлые губы с помощью помады: 4 эффективных приема
Баскетболист Даниил Касаткин арестован в Париже по подозрению в кибервымогательстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.