Спасаем волосы за один день: 5 шагов к идеальному восстановлению после пляжа

Верните волосы к жизни: секреты экстренного восстановления после отпуска

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После моря волосы часто выглядят как мочалка: сухие, жёсткие, спутанные и тусклые. Соль, солнце и ветер делают своё дело — и даже любимый бальзам не спасает. Но есть хорошие новости: вернуть волосам ухоженный вид можно за один день, если подойти к восстановлению с умом. Рассказываем, как быстро оживить волосы после отпуска.

Фото: www.freepik.com by solominphoto is licensed under Free More info Отпуск

1. Очищение без агрессии

Первый шаг — мягкое очищение. Используйте шампунь без сульфатов и с увлажняющими компонентами: алоэ, гиалуроновой кислотой, керамидами. Он удалит остатки соли и песка, не пересушивая волосы ещё сильнее.

Совет: Перед мытьём можно нанести масло на сухие волосы и оставить на 20 минут — это смягчит действие шампуня.

2. Экстренная маска: питание и восстановление

Один из главных врагов — обезвоженность. После шампуня нанесите маску с протеинами, кератином, пантенолом или маслами. Держите не 5 минут, а хотя бы 20–30. Лучше — под полотенцем или шапочкой, чтобы усилить эффект.

3. Не расчёсывайте мокрые волосы

Сразу после душа не хватайтесь за расчёску. Промокните волосы полотенцем (не трите!), нанесите несмываемый кондиционер или сыворотку и аккуратно распутайте пальцами, начиная с концов.

4. Несмываемый уход и термозащита

Даже если не собираетесь сушить волосы феном — нанесите лёгкое масло, флюид или крем, чтобы закрыть кутикулу и защитить волосы от дальнейшего пересушивания.

5. Стайлинг — только щадящий

Если вы планируете выход, избегайте утюжков и щипцов. Лучше — пучок, мягкие волны или плетение. Не затягивайте волосы — это только усугубит ломкость.

Волосы после моря можно вернуть к жизни уже за один день. Главное — увлажнение, питание и бережное отношение. И пусть отпуск оставит только приятные воспоминания, а не ломкие пряди.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.