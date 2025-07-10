Боб, пучок и слои: три приёма, которые превращают седину в тренд

Седина — не приговор: лучшие стрижки для белых волос этим летом

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седина больше не воспринимается как необходимость закрасить, спрятать, "исправить". Всё больше женщин (и мужчин!) выбирают естественность, подчеркивая её актуальными и продуманными стрижками.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые волосы

Летние тренды 2025: удобство и текстура

Главная цель — сохранить объём и форму. Волосы с возрастом становятся тоньше и мягче, особенно в жаркое время года, поэтому стрижки приобретают архитектурность: больше текстуры, слоёв, воздушности.

Особенно популярны:

Короткие стрижки с асимметрией и пучками — подчёркивают черты лица и отлично держат форму;

Средняя длина с многослойностью — выбор номер один после 50, добавляет движения и свежести;

Длинные и очень длинные волосы — если они ухожены и блестят, это смелый и трендовый шаг, особенно в минималистичных образах.

"Контролируемое движение" — новый код элегантности

Тренд этого лета — аккуратные, но живые формы. Волосы движутся легко, но не растрёпано. Стрижки сочетаются с качественным уходом: питание, увлажнение, защита без перегрева и укладки "на убой".

Средства ухода становятся не менее важны, чем сама стрижка. Особенно для белых или серебристых волос.

Эффектные решения

Длинный асимметричный боб — актуален и на седых волосах, особенно с боковым пробором: объём, глубина, простота.

Вьющиеся белые волосы — требуют грамотного увлажнения, но при правильном уходе выглядят выразительно и молодо.

Вертикальные слои в духе 2000-х — добавляют свежести, облегчают форму и придают образу мягкость.

Короткие стрижки с объёмом сверху — подчёркивают линию шеи и выглядят графично, но не грубо. Лёгкий налёт ретро делает образ узнаваемым и стильным.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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