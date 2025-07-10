Боб, пучок и слои: три приёма, которые превращают седину в тренд

Седина больше не воспринимается как необходимость закрасить, спрятать, "исправить". Всё больше женщин (и мужчин!) выбирают естественность, подчеркивая её актуальными и продуманными стрижками.
Главная цель — сохранить объём и форму. Волосы с возрастом становятся тоньше и мягче, особенно в жаркое время года, поэтому стрижки приобретают архитектурность: больше текстуры, слоёв, воздушности.
Особенно популярны:
Тренд этого лета — аккуратные, но живые формы. Волосы движутся легко, но не растрёпано. Стрижки сочетаются с качественным уходом: питание, увлажнение, защита без перегрева и укладки "на убой".
Средства ухода становятся не менее важны, чем сама стрижка. Особенно для белых или серебристых волос.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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