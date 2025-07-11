Бюджетные тени, которые не подведут: 5 находок из масс-маркета с шикарной пигментацией

5 недорогих теней, которые стоят внимания: стойкость и качество без переплат

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы считаете, что качественные тени обязательно стоят дорого — спешим развеять этот миф. Сегодня в масс-маркете можно найти тени, которые не осыпаются, держатся до вечера и радуют насыщенностью цвета. Главное — знать, что искать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тени для век

Что важно в хороших тенях

Ключевые параметры — пигментация, текстура и стойкость. Удачные тени легко набираются на кисть, не пылят, ложатся плотно и не осыпаются в течение дня. Желательно, чтобы в составе были ухаживающие компоненты — масла или витамины.

Топ бюджетных теней, которые не подведут

1. Vivienne Sabo Mono Eyeshadow

Отличная пигментация, мягкая текстура и компактный формат. Не осыпаются даже без базы и легко растушёвываются.

2. Art-Visage Eyeshadow Quartet

Недорогие палетки на 4 оттенка — идеальны для повседневного макияжа. Текстура шелковистая, держатся достойно.

3. Relouis Pro Eyeshadow

Белорусский бренд, который умеет делать косметику качественно. Матовое и шиммерное покрытие, стойкость до 8 часов.

4. Eveline Variete Eyeshadow Palette

Насыщенные цвета, которые не осыпаются даже летом. В палетке — и базовые, и акцентные оттенки.

5. Catrice Pro Slim Eyeshadow Palette

Отличный аналог люксовых палеток: яркие цвета, стойкость и мягкая пигментация. Любимая находка визажистов.

Советы по нанесению

Чтобы даже недорогие тени держались дольше, используйте базу под тени, наносите продукт влажной кистью и не забывайте про фиксацию макияжа.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.



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