Бюджетные тени, которые не подведут: 5 находок из масс-маркета с шикарной пигментацией

Если вы считаете, что качественные тени обязательно стоят дорого — спешим развеять этот миф. Сегодня в масс-маркете можно найти тени, которые не осыпаются, держатся до вечера и радуют насыщенностью цвета. Главное — знать, что искать.
Ключевые параметры — пигментация, текстура и стойкость. Удачные тени легко набираются на кисть, не пылят, ложатся плотно и не осыпаются в течение дня. Желательно, чтобы в составе были ухаживающие компоненты — масла или витамины.
Отличная пигментация, мягкая текстура и компактный формат. Не осыпаются даже без базы и легко растушёвываются.
Недорогие палетки на 4 оттенка — идеальны для повседневного макияжа. Текстура шелковистая, держатся достойно.
Белорусский бренд, который умеет делать косметику качественно. Матовое и шиммерное покрытие, стойкость до 8 часов.
Насыщенные цвета, которые не осыпаются даже летом. В палетке — и базовые, и акцентные оттенки.
Отличный аналог люксовых палеток: яркие цвета, стойкость и мягкая пигментация. Любимая находка визажистов.
Чтобы даже недорогие тени держались дольше, используйте базу под тени, наносите продукт влажной кистью и не забывайте про фиксацию макияжа.
Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
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