Волосы растут, как на дрожжах? Нет, на розмарине

Борьба с выпадением волос не всегда требует аптечных средств. Всё больше людей выбирают натуральные способы, и один из них — розмариновое масло. Его эффективность подтверждают не только отзывы, но и серьёзные исследования.
Розмариновое масло улучшает кровообращение кожи головы, что активизирует работу волосяных луковиц. Оно помогает справиться с воспалением, устраняет перхоть и раздражение. Особенно важно — это масло снижает активность гормона DHT, который часто становится причиной облысения.
Исследования показали, что регулярное использование розмаринового масла даёт результат, сравнимый с миноксидилом — аптечным препаратом для роста волос. При этом масло вызывает меньше побочных реакций.
Чтобы добиться эффекта:
Перед первым применением обязательно сделайте тест на чувствительность: нанесите немного масла на кожу запястья.
Комбинируйте розмариновое масло с другими эфирными маслами: лаванды (успокаивает кожу), мяты (стимулирует рост), касторового (укрепляет волосы). Главное — регулярность и терпение. Первые результаты могут появиться через 1-2 месяца.
Розмариновое масло (Rosmarinöl, Anthosöl, huile essentielle de romarin, oil of rosemary) — эфирное масло, содержится в листьях, почках и цветках розмарина (Rosmarinus officinalis), произрастающих во Франции, Испании, Тунисе и странах Балканского полуострова.
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