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Волосы растут, как на дрожжах? Нет, на розмарине

Розмариновое масло признано натуральным средством против выпадения волос
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Борьба с выпадением волос не всегда требует аптечных средств. Всё больше людей выбирают натуральные способы, и один из них — розмариновое масло. Его эффективность подтверждают не только отзывы, но и серьёзные исследования.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Что делает розмариновое масло

Розмариновое масло улучшает кровообращение кожи головы, что активизирует работу волосяных луковиц. Оно помогает справиться с воспалением, устраняет перхоть и раздражение. Особенно важно — это масло снижает активность гормона DHT, который часто становится причиной облысения.

Исследования показали, что регулярное использование розмаринового масла даёт результат, сравнимый с миноксидилом — аптечным препаратом для роста волос. При этом масло вызывает меньше побочных реакций.

Как применять

Чтобы добиться эффекта:

  • Смешайте 3-5 капель масла с ложкой базового — например, кокосового или масла жожоба.
  • Вотрите смесь в кожу головы массажными движениями.
  • Оставьте на 30-60 минут, затем смойте шампунем.
  • Повторяйте 2-3 раза в неделю.

Перед первым применением обязательно сделайте тест на чувствительность: нанесите немного масла на кожу запястья.

Что ещё усилит эффект

Комбинируйте розмариновое масло с другими эфирными маслами: лаванды (успокаивает кожу), мяты (стимулирует рост), касторового (укрепляет волосы). Главное — регулярность и терпение. Первые результаты могут появиться через 1-2 месяца.

Уточнения

Розмариновое масло (Rosmarinöl, Anthosöl, huile essentielle de romarin, oil of rosemary) — эфирное масло, содержится в листьях, почках и цветках розмарина (Rosmarinus officinalis), произрастающих во Франции, Испании, Тунисе и странах Балканского полуострова.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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