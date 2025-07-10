Жирность кожи — это не приговор: 4 невидимых врага и как их победить

Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов

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Многие уверены, что жирная кожа — это результат неправильного питания. Да, еда играет роль, но на работу сальных желёз влияют и другие факторы, о которых мало кто задумывается. Если вы следите за рационом, но блеск на лбу появляется уже к обеду — возможно, причина в другом.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

1. Грубый или неправильный уход

Очищение до скрипа, спиртовые тоники, умывание 3 раза в день — всё это разрушает защитный барьер кожи. Как результат, она начинает вырабатывать ещё больше кожного сала в ответ на пересушивание.

Что делать:

Используйте мягкие гели и пенки, не забывайте про увлажнение и не злоупотребляйте кислотами.

2. Недостаток воды в организме

Обезвоживание может запускать компенсаторный механизм: кожа, пытаясь сохранить влагу, выделяет больше жира.

Что делать:

Пейте достаточно воды и используйте увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой или глицерином.

3. Гормональные скачки и стресс

Стресс и колебания гормонов напрямую связаны с активностью сальных желёз. Особенно это заметно перед менструацией или в периоды повышенного напряжения.

Что делать:

Следите за режимом сна, уровнем стресса и при необходимости проконсультируйтесь с эндокринологом.

4. Неправильный макияж

Тяжёлые, плотные тональные кремы и праймеры с силиконами могут закупоривать поры и провоцировать жирность.

Что делать:

Выбирайте лёгкие текстуры, некомедогенные продукты и не забывайте снимать макияж сразу после возвращения домой.

Жирность — это не только про питание

Жирная кожа — это сложный механизм, на который влияет не только то, что вы едите, но и как вы спите, умываетесь и справляетесь со стрессом. Изменив подход к уходу, можно заметно снизить жирность кожи уже за пару недель.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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