Балаяж, тонирование и ещё 3 способа обновить цвет без потери качества волос

Что выбрать: топ безопасных техник окрашивания волос по версии колористов

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие до сих пор боятся окрашивания, считая, что это всегда вредно для волос. Но современные техники и составы давно изменили правила игры. Сегодня можно быть блондинкой, шатенкой или носить модный цвет, не обрекая волосы на сухость и ломкость. Главное — выбрать правильный подход.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покраска

1. Безаммиачные краски — щадящая альтернатива

Современные формулы позволяют добиться стойкого цвета без использования агрессивного аммиака. Такие краски мягче воздействуют на структуру волоса, не пересушивают и даже ухаживают во время окрашивания.

Когда выбирать:

Если вы хотите изменить оттенок на пару тонов или обновить цвет без агрессивного осветления.

2. Балаяж и шатуш — минимум контакта с кожей

Эти техники основаны на мягких переходах и не требуют тотального окрашивания от корней. Волосы выглядят живыми, с естественным эффектом выгоревших прядей.

Плюс:

Корни остаются нетронутыми, а значит — меньше повреждений и реже требуется коррекция.

3. Тонирующие маски и оттеночные бальзамы

Хороший способ освежить цвет или поиграть с модными оттенками (например, розовое золото, карамель, шоколад) без аммиака и окислителей.

Преимущества:

Никакого вреда — такие средства смываются за несколько недель и действуют как кондиционер.

4. AirTouch — деликатное осветление

Эта техника использует поток воздуха для отделения самых лёгких волосков, которые затем окрашиваются. В результате — мягкий эффект с минимальной нагрузкой.

Почему это безопаснее:

Не затрагиваются сильные и здоровые волосы, меньше риск повреждений.

Выбирайте разумно

Трендовое окрашивание больше не означает вред. Технологии и подходы стали умнее — теперь вы можете экспериментировать с цветом и не жертвовать качеством волос.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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