Балаяж, тонирование и ещё 3 способа обновить цвет без потери качества волос

Многие до сих пор боятся окрашивания, считая, что это всегда вредно для волос. Но современные техники и составы давно изменили правила игры. Сегодня можно быть блондинкой, шатенкой или носить модный цвет, не обрекая волосы на сухость и ломкость. Главное — выбрать правильный подход.
Современные формулы позволяют добиться стойкого цвета без использования агрессивного аммиака. Такие краски мягче воздействуют на структуру волоса, не пересушивают и даже ухаживают во время окрашивания.
Если вы хотите изменить оттенок на пару тонов или обновить цвет без агрессивного осветления.
Эти техники основаны на мягких переходах и не требуют тотального окрашивания от корней. Волосы выглядят живыми, с естественным эффектом выгоревших прядей.
Корни остаются нетронутыми, а значит — меньше повреждений и реже требуется коррекция.
Хороший способ освежить цвет или поиграть с модными оттенками (например, розовое золото, карамель, шоколад) без аммиака и окислителей.
Никакого вреда — такие средства смываются за несколько недель и действуют как кондиционер.
Эта техника использует поток воздуха для отделения самых лёгких волосков, которые затем окрашиваются. В результате — мягкий эффект с минимальной нагрузкой.
Не затрагиваются сильные и здоровые волосы, меньше риск повреждений.
Трендовое окрашивание больше не означает вред. Технологии и подходы стали умнее — теперь вы можете экспериментировать с цветом и не жертвовать качеством волос.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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