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Больше не нужна дорогая косметика: простой ритуал умывания улучшит кожу за 7 дней

Как правильно умываться: пошаговый гид, который делает кожу мягче
2:18
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что умывание — самый простой этап ухода. Но именно здесь кроется причина тусклой, сухой и шероховатой кожи. Правильная техника очищения может буквально преобразить лицо всего за 7 дней. Главное — делать это осознанно.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

1. Забудьте про горячую воду

Многие умываются слишком тёплой или даже горячей водой. Это разрушает липидный барьер, сушит кожу и делает её грубой.

Что делать:

Используйте прохладную или чуть тёплую воду. Такой температурный режим помогает сохранить влагу и успокаивает кожу.

2. Мягкое средство — залог мягкой кожи

Жёсткие гели с SLS и агрессивными ПАВами дают ощущение «скрипа», но оставляют микроповреждения.

Что делать:

Выбирайте пенки и гели с пометкой «pH-баланс», без спирта и отдушек. Ищите в составе ниацинамид, пантенол или алоэ вера — они делают кожу мягкой.

3. Используйте руки, а не щётки и спонжи

Абразивные щётки или губки травмируют эпидермис. Особенно при чувствительной или сухой коже.

Что делать:

Умывайтесь только руками. Делайте это мягко, без сильного трения, по массажным линиям.

4. Делайте 60-секундное умывание

Большинство смывает средство уже через 10 секунд. Это не даёт ему времени сработать.

Что делать:

Наносите средство и распределяйте по лицу минимум минуту, массируя круговыми движениями. Это активирует кровообращение и эффективно очищает.

5. Заканчивайте уход правильно

После умывания важно не дать коже пересохнуть.

Что делать:

Промокните лицо полотенцем, сразу нанесите увлажняющий тонер, а через минуту — сыворотку и крем. Это «запечатает» влагу и сохранит мягкость.

Вывод

Мягкость кожи — не результат дорогих процедур, а ежедневного бережного подхода. Уже через неделю таких простых изменений вы заметите: кожа стала гладкой, свежей и бархатистой.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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