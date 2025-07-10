Сало на столе — минус на весах: как пищевой парадокс спасает фигуру

Авокадо, рыба и орехи: полезные жиры для женщин старше 40 лет

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забываем про мифы: жир — не враг, а важнейший элемент полноценного питания. Отказ от него способен серьезно нарушить работу организма, особенно у женщин после 40 лет. Без жиров не справятся ни мозг, ни гормоны, ни кожа.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ продукты с полезными жирами

Разумеется, речь идет не о переработанном жире из полуфабрикатов и выпечки. Вред в основном приносят трансжиры и насыщенные жиры промышленного происхождения. Полезные жиры, наоборот, участвуют в обмене веществ, регулируют аппетит и улучшают самочувствие.

Самые полезные жирные продукты

Авокадо

Он не зря стал символом ЗОЖ — богат полезными триглицеридами и надолго насыщает. Главное — не жарить, иначе вся польза исчезнет.

Он не зря стал символом ЗОЖ — богат полезными триглицеридами и надолго насыщает. Главное — не жарить, иначе вся польза исчезнет. Рыба холодных морей

Скумбрия, сельдь, лосось, тунец — всё это отличный источник омега-3. Даже доступная селёдка приносит пользу, если готовить её правильно.

Скумбрия, сельдь, лосось, тунец — всё это отличный источник омега-3. Даже доступная селёдка приносит пользу, если готовить её правильно. Ягнятина и мясо молочного поросенка

Ценны по составу — содержат альфа-линоленовую кислоту, которая способствует росту мышечной массы и улучшает усвоение жиров.

Ценны по составу — содержат альфа-линоленовую кислоту, которая способствует росту мышечной массы и улучшает усвоение жиров. Горький шоколад с орехами

Какао-масло, флавоноиды и орехи (миндаль, фундук, фисташки) — вкусный способ поддерживать обмен веществ и настроение.

Какао-масло, флавоноиды и орехи (миндаль, фундук, фисташки) — вкусный способ поддерживать обмен веществ и настроение. Сливочное масло

В умеренных дозах — полезно. Содержит легкоусвояемые жиры и помогает витаминам A, D, E и K попасть в организм.

В умеренных дозах — полезно. Содержит легкоусвояемые жиры и помогает витаминам A, D, E и K попасть в организм. Арахисовая паста

Без сахара и соли — источник белка и жиров. Главное — не переборщить, и быть уверенным, что у вас нет аллергии.

Без сахара и соли — источник белка и жиров. Главное — не переборщить, и быть уверенным, что у вас нет аллергии. Нерафинированные масла

Льняное, тыквенное, виноградной косточки — богатство ненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Важно: хранить в темноте и прохладе.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.



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