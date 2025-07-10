Сало на столе — минус на весах: как пищевой парадокс спасает фигуру

Забываем про мифы: жир — не враг, а важнейший элемент полноценного питания. Отказ от него способен серьезно нарушить работу организма, особенно у женщин после 40 лет. Без жиров не справятся ни мозг, ни гормоны, ни кожа.
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продукты с полезными жирами
Разумеется, речь идет не о переработанном жире из полуфабрикатов и выпечки. Вред в основном приносят трансжиры и насыщенные жиры промышленного происхождения. Полезные жиры, наоборот, участвуют в обмене веществ, регулируют аппетит и улучшают самочувствие.
Самые полезные жирные продукты
Авокадо Он не зря стал символом ЗОЖ — богат полезными триглицеридами и надолго насыщает. Главное — не жарить, иначе вся польза исчезнет.
Рыба холодных морей Скумбрия, сельдь, лосось, тунец — всё это отличный источник омега-3. Даже доступная селёдка приносит пользу, если готовить её правильно.
Ягнятина и мясо молочного поросенка Ценны по составу — содержат альфа-линоленовую кислоту, которая способствует росту мышечной массы и улучшает усвоение жиров.
Горький шоколад с орехами Какао-масло, флавоноиды и орехи (миндаль, фундук, фисташки) — вкусный способ поддерживать обмен веществ и настроение.
Сливочное масло В умеренных дозах — полезно. Содержит легкоусвояемые жиры и помогает витаминам A, D, E и K попасть в организм.
Арахисовая паста Без сахара и соли — источник белка и жиров. Главное — не переборщить, и быть уверенным, что у вас нет аллергии.
Нерафинированные масла Льняное, тыквенное, виноградной косточки — богатство ненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Важно: хранить в темноте и прохладе.
Уточнения
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.