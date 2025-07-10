Ногти, как стекло: новый тренд, который сводит с ума модных перфекционисток

Молочные оттенки, эскимо и хром — всё это до недавнего времени было вершиной нейл-моды. Но сейчас внимание стилистов и звёзд приковано к новой тенденции — стеклянным ногтям. Их главный секрет — эффект прозрачности, блеска и многослойной глубины, напоминающей настоящий кристалл. Такая эстетика идеально вписывается в образ "чистой девушки", который сейчас на пике.
Эта техника сочетает в себе прозрачные слои геля, радужные хлопья, желейные текстуры и светопреломляющие покрытия. В результате создаётся эффект чистого, почти невесомого стекла — как будто ногти сделаны из льда или тончайшего хрусталя. Тренд пришёл из Южной Кореи, и, как это часто бывает, мгновенно стал мировым хитом.
Хейли Бибер, Ким Кардашьян, Дуа Липа и Зендая уже примерили на себя стеклянный эффект. По словам нейл-мастера Мэй Каваджири, такой маникюр придаёт ногтям блеск и выразительность, оставаясь при этом минималистичным и универсальным. Он уместен как в повседневности, так и на красной дорожке.
Glass nails легко адаптируются под любой образ. Вот несколько вариантов:
Такой маникюр не перегружает образ, а подчёркивает его — элегантно и сдержанно.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?