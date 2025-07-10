Ногти, как стекло: новый тренд, который сводит с ума модных перфекционисток

Знаменитости выбирают маникюр с эффектом стекла как альтернативу классике

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Молочные оттенки, эскимо и хром — всё это до недавнего времени было вершиной нейл-моды. Но сейчас внимание стилистов и звёзд приковано к новой тенденции — стеклянным ногтям. Их главный секрет — эффект прозрачности, блеска и многослойной глубины, напоминающей настоящий кристалл. Такая эстетика идеально вписывается в образ "чистой девушки", который сейчас на пике.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/d5/c5/38/d5c538352f23a4b59414cd3627f620ca.jpg Свадебный маникюр

Что такое стеклянный маникюр

Эта техника сочетает в себе прозрачные слои геля, радужные хлопья, желейные текстуры и светопреломляющие покрытия. В результате создаётся эффект чистого, почти невесомого стекла — как будто ногти сделаны из льда или тончайшего хрусталя. Тренд пришёл из Южной Кореи, и, как это часто бывает, мгновенно стал мировым хитом.

От подиума до реальности

Хейли Бибер, Ким Кардашьян, Дуа Липа и Зендая уже примерили на себя стеклянный эффект. По словам нейл-мастера Мэй Каваджири, такой маникюр придаёт ногтям блеск и выразительность, оставаясь при этом минималистичным и универсальным. Он уместен как в повседневности, так и на красной дорожке.

Трансформация под ваш стиль

Glass nails легко адаптируются под любой образ. Вот несколько вариантов:

Цветной вариант — с добавлением нежных оттенков розового, морского или голубого.

Инкапсулированный дизайн — с блёстками, цветами или золотыми листочками под прозрачным слоем.

Французский стеклянный — классический френч, но с сияющим стеклянным кончиком.

Такой маникюр не перегружает образ, а подчёркивает его — элегантно и сдержанно.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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