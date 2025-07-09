Смена сезона, смена лица? Вот что на самом деле хочет ваша кожа

Косметолог Созинова перечислила правила ухода за кожей в разное время года

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Каждый раз с наступлением весны или осени соцсети и бьюти-СМИ твердят одно и то же: пора срочно менять кремы, вводить новые сыворотки и пересматривать весь уход. Но действительно ли смена сезона — повод кардинально перестраивать свою косметичку?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Климат важнее времени года

Ключевое — не дата в календаре, а реальная погода. Жаркое лето в мегаполисе и отпуск на побережье — это совершенно разные условия. Особенно важен уровень влажности воздуха. Он влияет на то, как кожа ощущается: становится ли стянутой, жирной или теряет тонус. Температура играет роль, но не первостепенную.

Летом защита, зимой — питание

В теплые месяцы коже нужны легкие текстуры, антиоксиданты и стабильный SPF. В холодное время акцент смещается на восстановление — актуальны масла, плотные кремы и формулы с керамидами. При этом защита от ультрафиолета актуальна круглый год, особенно если вы проводите время на солнце, в горах или на снегу.

Не стоит менять всё сразу

Резкие перемены могут навредить. Даже если кажется, что старое средство уже не работает, лучше вводить новинки постепенно. Так вы заметите реакцию кожи и избежите раздражения. Часто бывает достаточно заменить одно средство, чтобы вернуть комфорт.

Слушайте себя, а не маркетинг

Если кожа здорова, нет высыпаний, и вам всё подходит — возможно, и менять ничего не нужно. Многообразие сезонных новинок часто работает на эмоциях, а не на реальных потребностях. Иногда лучшая стратегия — стабильность.

Ревизия — да, но без фанатизма

Смена сезона — отличный повод пересмотреть срок годности средств и понять, чем вы реально пользуетесь. Это не значит, что весь уход нужно менять. Иногда достаточно одной корректировки, чтобы кожа чувствовала себя отлично.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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