Смена сезона, смена лица? Вот что на самом деле хочет ваша кожа

Каждый раз с наступлением весны или осени соцсети и бьюти-СМИ твердят одно и то же: пора срочно менять кремы, вводить новые сыворотки и пересматривать весь уход. Но действительно ли смена сезона — повод кардинально перестраивать свою косметичку?
Ключевое — не дата в календаре, а реальная погода. Жаркое лето в мегаполисе и отпуск на побережье — это совершенно разные условия. Особенно важен уровень влажности воздуха. Он влияет на то, как кожа ощущается: становится ли стянутой, жирной или теряет тонус. Температура играет роль, но не первостепенную.
В теплые месяцы коже нужны легкие текстуры, антиоксиданты и стабильный SPF. В холодное время акцент смещается на восстановление — актуальны масла, плотные кремы и формулы с керамидами. При этом защита от ультрафиолета актуальна круглый год, особенно если вы проводите время на солнце, в горах или на снегу.
Резкие перемены могут навредить. Даже если кажется, что старое средство уже не работает, лучше вводить новинки постепенно. Так вы заметите реакцию кожи и избежите раздражения. Часто бывает достаточно заменить одно средство, чтобы вернуть комфорт.
Если кожа здорова, нет высыпаний, и вам всё подходит — возможно, и менять ничего не нужно. Многообразие сезонных новинок часто работает на эмоциях, а не на реальных потребностях. Иногда лучшая стратегия — стабильность.
Смена сезона — отличный повод пересмотреть срок годности средств и понять, чем вы реально пользуетесь. Это не значит, что весь уход нужно менять. Иногда достаточно одной корректировки, чтобы кожа чувствовала себя отлично.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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