Вес не уходит? Эти советы запускают метаболизм заново

Почему вес встал и что с этим делать: советы диетолога

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы едите меньше, считаете калории, двигаетесь больше — а стрелка на весах не сдвигается. Или, что ещё хуже, после первых успехов прогресс замер. Знакомо?

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Жюли Боэ, дипломированный диетолог, уверена:

"Тело не хочет худеть, оно хочет выжить".

И в этом суть. Организм воспринимает дефицит как угрозу, а не как ваш план по обновлению гардероба. Резкое сокращение калорий, особенно без грамотного сопровождения, запускает механизмы самосохранения: замедляется метаболизм, усиливается голод, снижается расход энергии.

Где кроется саботаж

Одна из самых частых ошибок, которые Боэ наблюдает у своих пациентов: люди едят слишком мало, надеясь ускорить процесс. Но результат оказывается противоположным. Без достаточного количества пищи тело входит в режим "энергосбережения", и вес останавливается.

К тому же, перекос в рационе — отдельная беда. Нехватка белка, избыток сахара и дефицит "хороших" жиров нарушают гормональный баланс. В организме начинается настоящий хаос: скачки аппетита, упадок сил, сбои в работе обмена веществ.

Что делать

Во-первых, перестать воевать с собой. Вместо жёсткой диеты — выстроить поддерживающий ритм: питаться полноценно, следить за качеством еды, не гнаться за цифрами любой ценой.

Во-вторых, учитывать факторы, которые влияют на вес, помимо еды: стресс, сон, физическая активность, гормональные особенности. Это не враги, а части большой картины. Уважать их — значит работать с телом, а не против него.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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