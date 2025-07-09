Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как нарастить мышечную массу с помощью домашних тренировок: топ-7 эффективных упражнений
ТОП-7 лучших автомобилей для высоких водителей
В Московской области задержали главу МХАТа Владимира Кехмана
Жара зовёт комаров: москвичам советуют готовиться заранее
Все факторы, мешающие поддерживать чистоту в квартире — рекомендации специалистов
Гигантские кучи мусора по всему городу — крысы пируют: последствия забастовки в Филадельфии
Канцлер Германии о дипломатии: пора действовать другим способом в украинском кризисе
1 миллион за рекламный контракт: секреты востребованности Паулины Андреевой
Алла Пугачёва сделала редкий комментарий под постом дочери и внучки

Вес не уходит? Эти советы запускают метаболизм заново

Почему вес встал и что с этим делать: советы диетолога
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Вы едите меньше, считаете калории, двигаетесь больше — а стрелка на весах не сдвигается. Или, что ещё хуже, после первых успехов прогресс замер. Знакомо?

Похудение
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Жюли Боэ, дипломированный диетолог, уверена:

"Тело не хочет худеть, оно хочет выжить".

И в этом суть. Организм воспринимает дефицит как угрозу, а не как ваш план по обновлению гардероба. Резкое сокращение калорий, особенно без грамотного сопровождения, запускает механизмы самосохранения: замедляется метаболизм, усиливается голод, снижается расход энергии.

Где кроется саботаж

Одна из самых частых ошибок, которые Боэ наблюдает у своих пациентов: люди едят слишком мало, надеясь ускорить процесс. Но результат оказывается противоположным. Без достаточного количества пищи тело входит в режим "энергосбережения", и вес останавливается.

К тому же, перекос в рационе — отдельная беда. Нехватка белка, избыток сахара и дефицит "хороших" жиров нарушают гормональный баланс. В организме начинается настоящий хаос: скачки аппетита, упадок сил, сбои в работе обмена веществ.

Что делать

Во-первых, перестать воевать с собой. Вместо жёсткой диеты — выстроить поддерживающий ритм: питаться полноценно, следить за качеством еды, не гнаться за цифрами любой ценой.

Во-вторых, учитывать факторы, которые влияют на вес, помимо еды: стресс, сон, физическая активность, гормональные особенности. Это не враги, а части большой картины. Уважать их — значит работать с телом, а не против него.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Канцлер Германии о дипломатии: пора действовать другим способом в украинском кризисе
1 миллион за рекламный контракт: секреты востребованности Паулины Андреевой
Алла Пугачёва сделала редкий комментарий под постом дочери и внучки
Названа причина образования нескольких кочанов у белокочанной капусты
Задержание группы туристов: вечерняя экскурсия на крышах Петербурга оказалась ловушкой
Почему умный светофор ДС7-Лайт стал темой для споров — важный нюанс в конструкции
Скандалы, падение формы и уход Ньюи: что стояло за отставкой Хорнера
Настя Ивлеева устроила пикантную фотосессию в тракторе
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Как накачать грудные мышцы дома: 5 простых упражнений с отжиманиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.