Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности

Ванночка, которая заменит дорогой педикюр: всё, что вам нужно, уже на кухне

Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Мы часто забываем, что ноги тоже заслуживают заботы. Особенно летом, когда мы целыми днями носим закрытую обувь, а кожа страдает от жары и пота. Одна простая процедура помогает решить сразу несколько проблем — ванночка для ног с солью и пищевой содой.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Польза соли и соды

Комбинация этих двух ингредиентов творит чудеса. Соль обладает дезинфицирующими и противогрибковыми свойствами, что особенно актуально при длительном ношении обуви. Сода помогает регулировать pH кожи, снижает потоотделение и устраняет запахи.

После такой ванночки стопы становятся заметно мягче. Соль и сода работают как мягкий скраб, удаляя ороговевшие клетки. Если у вас появляются мозоли или натоптыши, регулярные процедуры помогут их устранить — без агрессивного педикюра.

Эффект не только для кожи

Процедура помогает снять усталость, отёки и даже улучшает кровообращение. После рабочего дня или долгой прогулки погрузить ноги в тёплую воду с солью и содой — почти как мини-отпуск для тела.

И ещё кое-что про соду

Пищевая сода давно стала универсальным средством. Она не только полезна для ног, но и очищает кухню, спасает от засоров и даже используется для ухода за автомобилем. Но именно в уходе за телом её эффект особенно заметен — она мягко ухаживает, не вызывая раздражения.

Добавьте в вечерний ритуал 15 минут с ванночкой — и ваши ноги скажут спасибо. Особенно если завершить процедуру кремом или маслом, пока кожа ещё немного влажная.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Как сформировать красивую талию: 5 лучших упражнений для домашних тренировок
Почему ужин может испортить весь вечер: что исключить из вечернего меню
Хрустящие огурцы без горечи: секрет правильного полива для идеального урожая
Наталья Фриске после операции: что известно о её состоянии
Куда отправляются ставропольские яблоки: маршруты урожая
Йель* — только начало? В Госдуме пообещали зачистку вузов Запада
В Германии усилили контроль за водителями с нарушениями здоровья — отозваны сотни прав
Федункив родила сына в 53 года: у меня всё происходит с опозданием
Квеозин замедляет рост раковых клеток: новое открытие учёных
Лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали за критику мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.