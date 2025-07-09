Ванночка, которая заменит дорогой педикюр: всё, что вам нужно, уже на кухне

Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы часто забываем, что ноги тоже заслуживают заботы. Особенно летом, когда мы целыми днями носим закрытую обувь, а кожа страдает от жары и пота. Одна простая процедура помогает решить сразу несколько проблем — ванночка для ног с солью и пищевой содой.

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Польза соли и соды

Комбинация этих двух ингредиентов творит чудеса. Соль обладает дезинфицирующими и противогрибковыми свойствами, что особенно актуально при длительном ношении обуви. Сода помогает регулировать pH кожи, снижает потоотделение и устраняет запахи.

После такой ванночки стопы становятся заметно мягче. Соль и сода работают как мягкий скраб, удаляя ороговевшие клетки. Если у вас появляются мозоли или натоптыши, регулярные процедуры помогут их устранить — без агрессивного педикюра.

Эффект не только для кожи

Процедура помогает снять усталость, отёки и даже улучшает кровообращение. После рабочего дня или долгой прогулки погрузить ноги в тёплую воду с солью и содой — почти как мини-отпуск для тела.

И ещё кое-что про соду

Пищевая сода давно стала универсальным средством. Она не только полезна для ног, но и очищает кухню, спасает от засоров и даже используется для ухода за автомобилем. Но именно в уходе за телом её эффект особенно заметен — она мягко ухаживает, не вызывая раздражения.

Добавьте в вечерний ритуал 15 минут с ванночкой — и ваши ноги скажут спасибо. Особенно если завершить процедуру кремом или маслом, пока кожа ещё немного влажная.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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