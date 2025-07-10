Эти привычки в макияже давно вышли из моды — пора обновить косметичку

Мир бьюти-индустрии не стоит на месте: то, что ещё вчера казалось ультрамодным, сегодня может визуально старить и портить образ. Некоторые тренды прочно засели в привычках, хотя уже давно потеряли актуальность. Пора их пересмотреть — и освежить свой макияж!
Жёсткие линии под скулами, носом и по линии роста волос давно вышли из моды. Такой макияж выглядит неестественно и подчёркивает возраст.
Современный тренд — мягкое скульптурирование. Используйте кремовые продукты, растушёвывайте границы и стремитесь к эффекту естественной тени, а не маски.
Яркий блеск и металлические оттенки на всём веке — стиль начала 2000-х. Сегодня они выглядят устаревшими и подчеркивают морщинки.
Выбирайте сатиновую или влажную текстуру с деликатным сиянием. Она придаёт взгляду свежесть и не утяжеляет макияж.
Чёрные, чёткие брови уже давно не в тренде. Жёсткий контур и насыщенный цвет делают лицо кукольным и неестественным.
Акцент на мягкую форму и натуральный цвет. Лучше использовать тени для бровей или маркеры с тонким кончиком для имитации волосков.
Матовые текстуры в макияже губ уже устарели. Они подчёркивают трещинки, морщины и делает образ тяжёлым.
Отдавайте предпочтение увлажняющим кремовым помадам или глянцевым тинтам. Они визуально увеличивают губы и освежают лицо.
Излишне светлый хайлайтер создаёт эффект маски. Вместо сияния — ощущение пластиковой маски.
Используйте тёплые хайлайтеры с лёгким свечением и наносите их точечно — на выступающие участки лица.
Обновлять косметичку и подход к макияжу — это нормально. Освободитесь от устаревших техник, и лицо засияет по-новому.
Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
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