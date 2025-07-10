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Эти привычки в макияже давно вышли из моды — пора обновить косметичку

Перламутровые тени и 5 других бьюти-трендов, которые пора оставить в прошлом
2:23
Моя семья » Красота и стиль

Мир бьюти-индустрии не стоит на месте: то, что ещё вчера казалось ультрамодным, сегодня может визуально старить и портить образ. Некоторые тренды прочно засели в привычках, хотя уже давно потеряли актуальность. Пора их пересмотреть — и освежить свой макияж!

Женщина красит глаза
Фото: https://i.pinimg.com/736x/e8/37/8f/e8378f8affd6a890f5beebac165e3129.jpg
Женщина красит глаза

1. Чёткий контуринг "как у Ким"

Жёсткие линии под скулами, носом и по линии роста волос давно вышли из моды. Такой макияж выглядит неестественно и подчёркивает возраст.

Чем заменить:

Современный тренд — мягкое скульптурирование. Используйте кремовые продукты, растушёвывайте границы и стремитесь к эффекту естественной тени, а не маски.

2. Перламутровые тени с крупным шиммером

Яркий блеск и металлические оттенки на всём веке — стиль начала 2000-х. Сегодня они выглядят устаревшими и подчеркивают морщинки.

Чем заменить:

Выбирайте сатиновую или влажную текстуру с деликатным сиянием. Она придаёт взгляду свежесть и не утяжеляет макияж.

3. Слишком графичные брови

Чёрные, чёткие брови уже давно не в тренде. Жёсткий контур и насыщенный цвет делают лицо кукольным и неестественным.

Чем заменить:

Акцент на мягкую форму и натуральный цвет. Лучше использовать тени для бровей или маркеры с тонким кончиком для имитации волосков.

4. Матовые помады, сушащие губы

Матовые текстуры в макияже губ уже устарели. Они подчёркивают трещинки, морщины и делает образ тяжёлым.

Чем заменить:

Отдавайте предпочтение увлажняющим кремовым помадам или глянцевым тинтам. Они визуально увеличивают губы и освежают лицо.

5. Белый хайлайтер "на всё лицо"

Излишне светлый хайлайтер создаёт эффект маски. Вместо сияния — ощущение пластиковой маски.

Чем заменить:

Используйте тёплые хайлайтеры с лёгким свечением и наносите их точечно — на выступающие участки лица.

Обновлять косметичку и подход к макияжу — это нормально. Освободитесь от устаревших техник, и лицо засияет по-новому.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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