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Французский боб, который стирает возраст: не нужно ботокса — только ножницы

Летние каре: 3 вида, которые добавят объёма даже тонким волосам
1:52
Моя семья » Красота и стиль

Даже если ваши волосы тонкие и легкие, это не повод отказываться от стильного каре. Главное — выбрать правильный вариант и довериться мастеру, который знает, как работать с такой текстурой.

Причёска каре
Фото: https://i.pinimg.com/originals/41/dd/37/41dd37c8abb760d4431dcc96f3841d0e.jpg
Причёска каре

Важность профессиональной стрижки

Каре для тонких волос требует особого подхода. Такие волосы легко перегрузить или, наоборот, лишить формы. Поэтому важно, чтобы стрижку выполнял специалист, знакомый с техникой боба для лёгких прядей. При грамотной работе результат впечатляет — волосы выглядят объёмнее и ухоженнее.

Острый боб: графика и энергия

Четкие линии, минимализм и французская строгость — всё это острый боб. Такая форма акцентирует подбородок, придаёт лицу выразительность и подходит как прямым, так и слегка волнистым волосам. Для укладки достаточно фен и круглая щётка, а для завершения образа — сыворотка и, по желанию, утюжок.

Воздушный боб: слоистость и движение

Если хочется лёгкости и текстуры — выбирайте многослойный вариант. Он особенно хорош для тонких волос средней длины. Легкие переходы придают причёске подвижность и воздушность. Для укладки подойдут крем для завивки или текстурирующий спрей. Такой боб не требует сложного ухода и прекрасно вписывается в летний образ.

Французское каре с челкой

Легендарный стиль с парижским настроением — короткое многослойное каре с узкой челкой. В 2025 году оно вновь в моде, теперь с тонкой челкой, расширяющейся к бокам. Это придаёт лицу мягкость и чёткость одновременно. Для фиксации формы достаточно пены у корней и сыворотки по длине.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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