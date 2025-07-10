Потратили на баночку тысячи — а толку ноль: что делать, если даже хороший крем не впитывается

Каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией: вы нанесли крем, а он «стоит плёнкой» на лице, не впитывается, скатывается и оставляет липкость. Кажется, что средство «не работает», но причина может быть вовсе не в креме, а в подходе к уходу. Разбираемся, почему кожа может отказываться впитывать даже хороший продукт — и как это исправить.
Крем должен наноситься тонким слоем. Если переборщить, кожа не успевает его «принять» и лишнее остаётся на поверхности. Это особенно актуально для плотных текстур.
Используйте количество размером с горошину на всё лицо. При необходимости добавьте второй слой — но только после впитывания первого.
Кремы с плотными силиконами, маслами или жирными текстурами не всегда подходят для комбинированной и жирной кожи. Они могут «лежать» на поверхности и мешать дерме дышать.
Подбирайте крем по типу кожи: лёгкие гелевые или эмульсионные формулы для жирной, питательные — для сухой.
Плохо очищенная или пересушенная кожа теряет способность впитывать средства. Если вы забываете про тоник или наносите крем на сухое лицо, впитываемость ухудшается.
Наносите крем на чуть влажную кожу после тоника или гидролата — так активные компоненты проникнут глубже и быстрее.
Некоторые активы в косметике (например, кислоты или силиконы) могут «не дружить» между собой. Один продукт может блокировать проникновение другого.
Изучайте составы и старайтесь не накладывать друг на друга несовместимые средства. Иногда лучше упростить уход.
Если крем не впитывается, это ещё не значит, что он плохой. Присмотритесь к своим привычкам, количеству наносимого продукта и общему состоянию кожи. Часто причина кроется не в косметике, а в деталях ухода.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?