Потратили на баночку тысячи — а толку ноль: что делать, если даже хороший крем не впитывается

Неправильный уход может мешать впитыванию крема — мнение косметологов

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией: вы нанесли крем, а он «стоит плёнкой» на лице, не впитывается, скатывается и оставляет липкость. Кажется, что средство «не работает», но причина может быть вовсе не в креме, а в подходе к уходу. Разбираемся, почему кожа может отказываться впитывать даже хороший продукт — и как это исправить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка наносит крем на лицо

1. Слишком много продукта

Крем должен наноситься тонким слоем. Если переборщить, кожа не успевает его «принять» и лишнее остаётся на поверхности. Это особенно актуально для плотных текстур.

Что делать:

Используйте количество размером с горошину на всё лицо. При необходимости добавьте второй слой — но только после впитывания первого.

2. Неподходящий тип крема

Кремы с плотными силиконами, маслами или жирными текстурами не всегда подходят для комбинированной и жирной кожи. Они могут «лежать» на поверхности и мешать дерме дышать.

Что делать:

Подбирайте крем по типу кожи: лёгкие гелевые или эмульсионные формулы для жирной, питательные — для сухой.

3. Ошибки в подготовке кожи

Плохо очищенная или пересушенная кожа теряет способность впитывать средства. Если вы забываете про тоник или наносите крем на сухое лицо, впитываемость ухудшается.

Что делать:

Наносите крем на чуть влажную кожу после тоника или гидролата — так активные компоненты проникнут глубже и быстрее.

4. Конфликт средств

Некоторые активы в косметике (например, кислоты или силиконы) могут «не дружить» между собой. Один продукт может блокировать проникновение другого.

Что делать:

Изучайте составы и старайтесь не накладывать друг на друга несовместимые средства. Иногда лучше упростить уход.

Вывод

Если крем не впитывается, это ещё не значит, что он плохой. Присмотритесь к своим привычкам, количеству наносимого продукта и общему состоянию кожи. Часто причина кроется не в косметике, а в деталях ухода.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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