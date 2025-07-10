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Тоник для кожи: когда без него не обойтись, а в каких ситуациях он лишний

Когда можно отказаться от тоника: ключевые моменты для здоровой кожи
2:00
Моя семья » Красота и стиль

Тоник — продукт, который вызывает споры. Кто-то считает его незаменимым, другие — бесполезной тратой денег. Нужно ли включать тоник в ежедневный уход, или можно смело обойтись без него? Разбираемся, какие функции он выполняет и когда его отсутствие не повредит коже.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Зачем вообще нужен тоник

Тоник обычно используется сразу после очищения. Его основные задачи:

  • Восстановление pH-баланса кожи после умывания;
  • Дополнительное увлажнение и подготовка к нанесению сыворотки;
  • Смягчение и снятие остатков очищающих средств;
  • Успокаивающее или себорегулирующее действие, в зависимости от состава.

Однако не все типы кожи нуждаются в этих функциях ежедневно.

Когда можно обойтись без тоника

У вас нет ощущения стянутости после умывания

Если ваша кожа не страдает от пересушивания и не реагирует на умывание раздражением, тоник можно пропустить.

Вы используете мягкое средство для умывания

Современные гели и пенки с нейтральным pH могут не нарушать барьер кожи, и необходимость в дополнительном восстановлении отпадает.

У вас минималистичный уход

Если вы придерживаетесь принципов «skinimalism» и используете, например, только увлажняющий крем, то тоник можно заменить водой или гидролатом.

Когда без тоника всё же не обойтись

  • При чувствительной коже, склонной к покраснениям или куперозу.
  • После активных кислот или ретинола — тоник помогает быстрее восстановить барьер.
  • При обезвоженности — увлажняющий тоник с глицерином или гиалуронкой поможет усилить эффект крема.

Можно ли обойтись без тоника?

Да, особенно если у вас здоровая кожа и мягкое очищение. Но при правильно подобранном средстве он становится приятным дополнением, усиливающим эффективность других этапов ухода. Главное — слушать свою кожу.

Уточнения

Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью. Лосьоны-тоники — подготавливают кожу к нанесению макияжа или дальнейшего ухода.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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