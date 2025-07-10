Тоник для кожи: когда без него не обойтись, а в каких ситуациях он лишний

Тоник — продукт, который вызывает споры. Кто-то считает его незаменимым, другие — бесполезной тратой денег. Нужно ли включать тоник в ежедневный уход, или можно смело обойтись без него? Разбираемся, какие функции он выполняет и когда его отсутствие не повредит коже.
Тоник обычно используется сразу после очищения. Его основные задачи:
Однако не все типы кожи нуждаются в этих функциях ежедневно.
Если ваша кожа не страдает от пересушивания и не реагирует на умывание раздражением, тоник можно пропустить.
Современные гели и пенки с нейтральным pH могут не нарушать барьер кожи, и необходимость в дополнительном восстановлении отпадает.
Если вы придерживаетесь принципов «skinimalism» и используете, например, только увлажняющий крем, то тоник можно заменить водой или гидролатом.
Да, особенно если у вас здоровая кожа и мягкое очищение. Но при правильно подобранном средстве он становится приятным дополнением, усиливающим эффективность других этапов ухода. Главное — слушать свою кожу.
Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью. Лосьоны-тоники — подготавливают кожу к нанесению макияжа или дальнейшего ухода.
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