Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
16 районов Волгоградской области начали уборку зерна с высокой урожайностью
Профессор Зотов: деятельность человека не влияет на скорость вращения Земли
Военный эксперт Подберезкин перечислил самые мощные виды оружия ВС РФ в зоне СВО
Секреты экономных хозяек: как вернуть чайнику блеск без лишних затрат
Компот из малины, крыжовника и слив: рецепты с пошаговым описанием
Хо Сон Тэ из Игры в кальмара трогательно спел Журавли по-русски в музыкальном шоу
Водителям предложили альтернативу кисточке для уборки в салоне авто
Органическое средство улучшает вкус и размер чеснока
Автоэксперт раскритиковал идею нового налога для владельцев устаревших авто

Гигиена без фанатизма: сколько душей нужно зрелому организму

После 60 лет ежедневное купание может привести к сухости кожи
2:20
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом даже такие простые вещи, как душ или ванна, требуют пересмотра. То, что раньше бодрило и освежало, может со временем навредить. После 60 лет кожа становится суше и чувствительнее, а значит — привычный ежедневный душ уже не всегда полезен.

Потолочная душевая лейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потолочная душевая лейка

Что происходит с кожей с возрастом

С возрастом снижается выработка натуральных масел. В результате защитный барьер кожи ослабевает. Горячая вода и агрессивное мыло смывают этот тонкий слой, делая кожу уязвимой для раздражения, сухости и микротрещин.

А если иммунитет ослаблен, как это часто бывает в пожилом возрасте, повышается риск кожных инфекций. Именно поэтому важно соблюдать баланс между чистотой и сохранением природной защиты.

Сколько раз стоит купаться

Большинству пожилых людей достаточно принимать ванну или душ 2-3 раза в неделю. Этого хватает для поддержания гигиены без вреда для кожи. При сильной жаре или физической активности допускается дополнительный душ, но с обязательным контролем температуры воды.

Какие правила особенно важны

  • Не принимайте ванну слишком долго и не используйте горячую воду.
  • Выбирайте мягкое, увлажняющее мыло с нейтральным pH.
  • После каждого мытья наносите увлажняющий крем — это ключ к защите кожи.

Если вы сталкиваетесь с повышенным потоотделением или частым контактом с пылью, пыльцой, загрязнённым воздухом — режим можно скорректировать, но только при хорошем самочувствии кожи.

Важность повторения и наблюдения

Гигиена — это не про количество, а про регулярность. Чтобы добиться устойчивого эффекта — уменьшения зуда, сухости и риска инфекций — нужно соблюдать режим не от случая к случаю, а последовательно. Увлажнение после каждого душа — обязательный этап.

Личный подход — важнее универсальных норм

У всех — разные потребности. Кто-то живёт в жарком климате, кто-то почти не выходит из дома. Кто-то подвижен, а кому-то сложно добраться до душа без посторонней помощи. Режим стоит подстраивать под самочувствие и образ жизни. Главное — комфорт и безопасность.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда и рецепты
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Садоводство, цветоводство
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Краков и визовые трудности: как 78-летняя украинка боролась за воссоединение с дочерью
На Крите нашли бактерии, убивающие личинок комаров за три дня
Отжимания с узким хватом развивают трицепсы и грудные мышцы
Как вырастить игрока уровня ATP и WTA: принципы тренера Алексея Иремашвили
Как избавиться от пырея на огороде: советы дачников
Россия рассматривает повышение транспортного налога для старых автомобилей — что будет с вашим авто?
Почему москвичи платят больше за такси? Главные причины роста цен
Марго Робби вдохновила Сидни Суини на участие в сиквеле Барби — подробности раскрыты
Не целуйте меня по-настоящему: Бабенко столкнулась с отказом партнёра из-за ревности жены
Рецепт домашнего чикенбургера с куриным филе, салатом и соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.