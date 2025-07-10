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Мифы о молодости: что на самом деле работает, а что — пустая трата денег

Секреты молодости кожи: 3 метода, которые действительно замедляют старение
2:01
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Желание замедлить старение — абсолютно естественно. Кто-то ищет чудо-крем, кто-то садится на диету или делает уколы "молодости". Но можно ли действительно остановить возрастные изменения? Ответ — нет. Но вот замедлить процессы старения — вполне реально. Главное — подходить к этому осознанно и без иллюзий.

Женщина выполняет упражнения для лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнения для лица

Старение — не враг, а естественный процесс

Старение начинается уже после 25 лет: снижается выработка коллагена, кожа становится тоньше, метаболизм замедляется. Это не "поломка", а нормальная биология. И задача — не победить возраст, а замедлить его проявления.

Что действительно работает

1. Защита от солнца

УФ-лучи — главный внешний фактор старения кожи. SPF-крем каждый день — не маркетинг, а обязательная мера.

2. Антиоксиданты

Витамин С, Е, ниацинамид — это вещества, которые борются со свободными радикалами и помогают коже сохранять упругость.

3. Регулярный, но щадящий уход

Не кислотами едиными: мягкое очищение, увлажнение и барьерная защита важнее, чем агрессивные пилинги и ретиноиды без показаний.

Что стоит под сомнением

1. Детокс-программы и голодания

Они не остановят старение. Напротив, экстремальные диеты могут нарушить гормональный фон и ускорить появление морщин.

2. "Омолаживающие" процедуры без доказательной базы

Если метод не изучен и не признан медициной — его эффект скорее психологический.

Стареет не только кожа

Возраст проявляется не только на лице. Состояние волос, осанка, подвижность, речь и даже энергия — всё это формирует общее восприятие возраста. Забота о теле и ментальном здоровье — ключ к гармонии.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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