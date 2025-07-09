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Как аксессуары могут разрушить ваш образ: основные ошибки и как их избежать

Что носить нельзя: аксессуары, которые вышли из моды
2:25
Моя семья » Красота и стиль

Аксессуары — это финальный штрих образа. Они способны сделать его законченным, ярким и стильным. Но при неправильном подборе именно они могут всё испортить. Неподходящие серьги, "лишний" пояс или чрезмерное количество деталей — и вот уже весь лук смотрится перегруженным или устаревшим. Разбираемся, какие ошибки в аксессуарах допускают даже самые модные, и как их избежать.

Девушка в бусах
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Девушка в бусах

1. Слишком много всего сразу

Когда вы надеваете серьги, колье, браслеты, кольца и очки одновременно — внимание рассеивается. Вместо акцента получается визуальный шум.

Что делать:

Следуйте правилу баланса: один яркий акцент — и остальное приглушённое. Например, крупные серьги — без колье, или броское колье — с минималистичными серёжками.

2. Неподходящий металл

Смешение тёплого и холодного металла без идеи часто делает образ небрежным. Золото и серебро могут сочетаться, но требуют продуманности.

Что делать:

Выбирайте один доминирующий оттенок металла.

3. Устаревшие детали

Некоторые аксессуары моментально выдают прошлый сезон: массивные пластиковые заколки, пояса с огромными логотипами или серьги в виде сов.

Что делать:

Регулярно обновляйте коллекцию и оставляйте в ней универсальные, качественные вещи: тонкие цепочки, неброские кольца, структурированные сумки.

4. Несоответствие стилю

Кэжуал-образ с вечерним клатчем или платье-комбинация с рюкзаком — это несогласованность, которая рушит общую гармонию.

Что делать:

Соотносите аксессуары с уровнем формальности и общей стилистикой одежды.

5. Аксессуары не для вашего типа внешности

Массивные украшения могут "съесть" хрупкую внешность, а тонкие — потеряться на фоне крупных черт лица.

Что делать:

Учитывайте не только тренды, но и пропорции тела, черты лица и длину шеи при выборе украшений.

Правильные аксессуары могут преобразить даже простой образ, но ошибки в них — испортить даже дизайнерский наряд. Будьте внимательны к деталям — и ваш стиль заиграет по-новому.

Уточнения

Аксессуа́р — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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