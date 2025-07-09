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Бьюти-иллюзии: 5 популярных продуктов, которые не стоят ваших денег — не дайте маркетингу вас обмануть

Выкинутые деньги: пять бьюти-средств, которые не делают ничего
2:08
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Мир бьюти-покупок давно превратился в зону риска: вокруг сплошной маркетинг, обещания и красивые баночки. Но далеко не каждый популярный продукт действительно работает — и сегодня разберёмся, за что на самом деле не стоит переплачивать, несмотря на хайп в соцсетях и советы блогеров.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

1. База под макияж: больше вреда, чем пользы

Бьюти-индустрия уверяет, что праймер — обязательный шаг. Но на деле многие базы содержат силиконы, которые могут забивать поры и сушить кожу. Если у вас нормальный или сухой тип кожи, хороший увлажняющий крем с SPF справится с задачей не хуже.

2. Блески с эффектом объёма

Жжение, мята, пчелиный яд — маркетинг зашкаливает. Но увеличение губ — временное и чаще всего визуальное. Через 15 минут эффект исчезает, а раздражение остаётся. Лучше поработать с карандашом и тенями для контурирования.

3. Дорогие ночные маски

Промежуточное звено между кремом и сывороткой, которое по сути дублирует их действия. Маски, стоящие в разы дороже, часто не дают результата лучше, чем обычный увлажняющий крем на ночь.

4. Кремы для области вокруг губ

Отдельная категория, которая чаще всего дублирует состав крема для глаз — и стоит как полноценный уход. Эффект почти незаметен, а использовать обычный увлажняющий крем можно с тем же успехом.

5. Роскошные кисти за тысячи рублей

Кисти важны, но не всегда цена оправдана. Отличные аналоги можно найти в масс-маркете. Главное — форма, плотность и синтетический ворс, а не бренд на ручке.

Вывод

Бьюти-мир полон соблазнов, но не всё, что выглядит дорого и стильно, действительно нужно. Прежде чем покупать — подумайте: работает ли это или просто красиво? Разумный уход — тот, который приносит результат, а не только удовольствие от упаковки.

Уточнения

Праймер — специальная основа (база), позволяющая выровнять неровности кожи и обеспечить стойкость макияжа.

Блеск для губ — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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