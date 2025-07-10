Грибной шик: модный цвет волос, который подойдёт всем и сразу

Грибной коричневый цвет: почему он подходит всем типам внешности в 2025

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В отличие от ярких и насыщенных оттенков прошлого года, мода 2025-го тяготеет к простоте и натуральности. Особенно популярным станет грибной коричневый цвет, который покоряет своей сдержанной элегантностью. Этот холодный дымчатый оттенок идеально подходит для всех типов внешности, легко адаптируясь к любому образу и сезону.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка

Грибной коричневый: вдохновение природой

Грибной коричневый цвет — это результат вдохновения природой, а именно грибами: боровиками, портобелло и шиитаке. Его палитра включает серо-коричневые, бежевые и холодные оттенки, создавая мягкий и нейтральный образ, который выглядит утончённо и непринуждённо, сообщает marianne.cz.

Почему грибной коричневый — идеальный выбор?

Популярность грибного коричневого обусловлена не только его эстетикой, но и практичностью. Этот цвет скрывает покраснения кожи, подходит для всех оттенков кожи и требует редких посещений салона. Техника мелирования и затемнения придаёт волосам объём, структуру и блеск, делая их здоровыми.

Как добиться идеального оттенка?

Чтобы получить желаемый цвет, возьмите с собой фотографии моделей с похожими волосами. Сообщите стилисту, что хотите холодный каштановый оттенок с серо-коричневыми и бежевыми нюансами, избегая золотистых тонов. Используйте техники балаяжа, бэбилайта или мелирования для естественного результата.

Уход за грибным коричневым цветом

Чтобы цвет оставался ярким и холодным, избегайте сульфатных шампуней и выбирайте средства для окрашенных волос. Фиолетовый или синий шампунь поможет предотвратить тёплый оттенок и поддерживать нужный тон. Тоник раз в 6-8 недель освежит цвет. Домашний уход с использованием масок и спреев также поможет поддерживать здоровье волос.

Как подчеркнуть грибной коричневый цвет?

Этот оттенок отлично смотрится на длинных волосах, свободных волнах или пучках. Грибной коричневый подходит для каре, пикси или элегантного хвоста. Лёгкий мусс придаст объём, а лак для волос зафиксирует укладку, не утяжеляя волосы.

Подходит всем: от брюнеток до блондинок

Грибной коричневый — универсальный цвет, который подходит как брюнеткам, желающим осветлить волосы, так и блондинкам, ищущим новые оттенки без радикальных изменений. Этот цвет легко адаптируется к разным типам кожи и волос, создавая стильный и естественный образ.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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