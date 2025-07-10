Грибной шик: модный цвет волос, который подойдёт всем и сразу

В отличие от ярких и насыщенных оттенков прошлого года, мода 2025-го тяготеет к простоте и натуральности. Особенно популярным станет грибной коричневый цвет, который покоряет своей сдержанной элегантностью. Этот холодный дымчатый оттенок идеально подходит для всех типов внешности, легко адаптируясь к любому образу и сезону.
Грибной коричневый цвет — это результат вдохновения природой, а именно грибами: боровиками, портобелло и шиитаке. Его палитра включает серо-коричневые, бежевые и холодные оттенки, создавая мягкий и нейтральный образ, который выглядит утончённо и непринуждённо, сообщает marianne.cz.
Популярность грибного коричневого обусловлена не только его эстетикой, но и практичностью. Этот цвет скрывает покраснения кожи, подходит для всех оттенков кожи и требует редких посещений салона. Техника мелирования и затемнения придаёт волосам объём, структуру и блеск, делая их здоровыми.
Чтобы получить желаемый цвет, возьмите с собой фотографии моделей с похожими волосами. Сообщите стилисту, что хотите холодный каштановый оттенок с серо-коричневыми и бежевыми нюансами, избегая золотистых тонов. Используйте техники балаяжа, бэбилайта или мелирования для естественного результата.
Чтобы цвет оставался ярким и холодным, избегайте сульфатных шампуней и выбирайте средства для окрашенных волос. Фиолетовый или синий шампунь поможет предотвратить тёплый оттенок и поддерживать нужный тон. Тоник раз в 6-8 недель освежит цвет. Домашний уход с использованием масок и спреев также поможет поддерживать здоровье волос.
Этот оттенок отлично смотрится на длинных волосах, свободных волнах или пучках. Грибной коричневый подходит для каре, пикси или элегантного хвоста. Лёгкий мусс придаст объём, а лак для волос зафиксирует укладку, не утяжеляя волосы.
Грибной коричневый — универсальный цвет, который подходит как брюнеткам, желающим осветлить волосы, так и блондинкам, ищущим новые оттенки без радикальных изменений. Этот цвет легко адаптируется к разным типам кожи и волос, создавая стильный и естественный образ.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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