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Мода на грани: стоит ли жертвовать комфортом ради вау-эффекта

Психологи связывают моду на неудобную одежду с потребностью в одобрении
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Туфли, в которых невозможно ходить. Джинсы, сковывающие движения. Корсеты, душащие дыхание. Всё это не просто про стиль — это про боль. Но почему мы продолжаем терпеть дискомфорт ради внешнего эффекта?

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Летом особенно остро ощущаются жертвы моды: плотные ткани, тугие пояса, высокие каблуки, закрытая обувь. Жара только усиливает дискомфорт, но желание выглядеть эффектно зачастую берёт верх над здравым смыслом.

Психологи объясняют: дело не только в эстетике, а в желании быть замеченными. Одежда становится своего рода "визитной карточкой", способом заявить о себе. Иногда — единственным. Но цена этого послания бывает слишком высока.

Жертвы красоты: где проходит грань

Слишком узкие наряды могут привести к нарушению кровообращения, обувь с высоким подъемом — к деформации стопы, а синтетика — к кожным раздражениям. В погоне за трендами мы часто игнорируем сигналы тела.

"Если вещь вызывает боль, ограничивает движение или мешает дышать — она против вас, а не за вас", — отмечают специалисты.

Что движет этим выбором

Одежда — это не только про вкус, но и про социальное одобрение. Желание выглядеть "как в соцсетях", соответствовать образам из кино, быть "в тренде" формирует выбор, который зачастую не имеет ничего общего с комфортом.

Именно поэтому иногда мы надеваем каблуки туда, где вполне можно обойтись кедами, или выбираем облегающее платье для поездки в метро.

Но стоит ли внимание окружающих того, чтобы весь день чувствовать себя в ловушке?

Комфорт как новый стиль

Сегодня всё чаще мода движется в сторону свободы: оверсайз, натуральные ткани, функциональная обувь. Но тренды — дело переменчивое. А вот ваше тело с вами всегда. И оно помнит каждую "модную" жертву.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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