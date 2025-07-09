Финиш для фризза: эти бюджетные масла возвращают блеск даже самым уставшим волосам

Летом хочется лёгкости, естественности и свободы — но волосы часто думают иначе. Жара, солнце, сухой воздух, кондиционеры и перепады влажности превращают пряди в непослушное облако. Особенно страдают те, у кого волосы склонны к завиванию и пушистости.
Хорошая новость: есть простой и недорогой способ справиться с этим. Всё, что нужно — это правильно подобранное масло. И нет, не обязательно дорогое.
Вопреки распространённому мнению, дело не в "непослушных" волосах. Проблема кроется глубже — и решается проще, чем кажется.
По словам известного стилиста Родриго Синтры, причина пушистости чаще всего в двух вещах:
"Если у вас началось выпадение, а потом резко пошёл рост новых волос, они лёгкие, без веса — поэтому и топорщатся", — объясняет Синтра.
Лучше всего работают финишные масла. Они не только питают волосы, но и утяжеляют их, помогая сохранить форму и гладкость даже в жару.
"Продукт с аргановым и макадамиевым маслом отлично справится с задачей: напитает волосы, не сделав их жирными", — советует эксперт.
Важно знать, как правильно наносить масло:
Дополнительный плюс — такие масла часто имеют термозащиту, что особенно важно летом, когда активное солнце и приборы для укладки могут пересушивать волосы.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.