Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от пырея на огороде: советы дачников
Россия рассматривает повышение транспортного налога для старых автомобилей — что будет с вашим авто?
Почему москвичи платят больше за такси? Главные причины роста цен
Марго Робби вдохновила Сидни Суини на участие в сиквеле Барби — подробности раскрыты
Не целуйте меня по-настоящему: Бабенко столкнулась с отказом партнёра из-за ревности жены
Рецепт домашнего чикенбургера с куриным филе, салатом и соусом
При какой скорости автомобиль тратит меньше всего топлива — объяснение специалистов
В Узбекистане дроны под запретом: как не нарушить закон во время путешествия
Психологи связывают моду на неудобную одежду с потребностью в одобрении

Финиш для фризза: эти бюджетные масла возвращают блеск даже самым уставшим волосам

Финишные масла помогают устранить пушистость волос при жаркой погоде — мнение стилиста
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Летом хочется лёгкости, естественности и свободы — но волосы часто думают иначе. Жара, солнце, сухой воздух, кондиционеры и перепады влажности превращают пряди в непослушное облако. Особенно страдают те, у кого волосы склонны к завиванию и пушистости.

Женщина с локонами на солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с локонами на солнце

Хорошая новость: есть простой и недорогой способ справиться с этим. Всё, что нужно — это правильно подобранное масло. И нет, не обязательно дорогое.

Откуда берётся пушистость

Вопреки распространённому мнению, дело не в "непослушных" волосах. Проблема кроется глубже — и решается проще, чем кажется.

По словам известного стилиста Родриго Синтры, причина пушистости чаще всего в двух вещах:

  • Ломкость прядей — после окрашивания, выпрямления или других химических процедур.
  • Появление новых волосков — например, после гормональных изменений, родов, болезни или сильного стресса.

"Если у вас началось выпадение, а потом резко пошёл рост новых волос, они лёгкие, без веса — поэтому и топорщатся", — объясняет Синтра.


Какое средство помогает справиться

Лучше всего работают финишные масла. Они не только питают волосы, но и утяжеляют их, помогая сохранить форму и гладкость даже в жару.

"Продукт с аргановым и макадамиевым маслом отлично справится с задачей: напитает волосы, не сделав их жирными", — советует эксперт.

Важно знать, как правильно наносить масло:

  • Не переборщите: достаточно капли.
  • Разотрите между ладонями.
  • Наносите только на длину и кончики, избегая корней.

Дополнительный плюс — такие масла часто имеют термозащиту, что особенно важно летом, когда активное солнце и приборы для укладки могут пересушивать волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали
После забега нужно восстановление, питание и растяжка
Историк Питер Уэлш: пираты держали попугаев ради продажи в Европе
Почему улитки и слизни полезны для сада: объясняют биологи
Май 2025 года: только 50 сделок с новостройками в Москве оформлены без эскроу — данные Росреестра
Великобритания: проверена новая терапия против прогрессирующего РС на животных
Ошибки при измерении давления могут привести к неправильным диагнозам — исследование
Депутат Журова осудила угрозы Трампа в 2024 году "разбомбить" Москву
Почему банки рекомендуют заранее заказывать новые доллары
Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.