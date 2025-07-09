Финиш для фризза: эти бюджетные масла возвращают блеск даже самым уставшим волосам

Финишные масла помогают устранить пушистость волос при жаркой погоде — мнение стилиста

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется лёгкости, естественности и свободы — но волосы часто думают иначе. Жара, солнце, сухой воздух, кондиционеры и перепады влажности превращают пряди в непослушное облако. Особенно страдают те, у кого волосы склонны к завиванию и пушистости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с локонами на солнце

Хорошая новость: есть простой и недорогой способ справиться с этим. Всё, что нужно — это правильно подобранное масло. И нет, не обязательно дорогое.

Откуда берётся пушистость

Вопреки распространённому мнению, дело не в "непослушных" волосах. Проблема кроется глубже — и решается проще, чем кажется.

По словам известного стилиста Родриго Синтры, причина пушистости чаще всего в двух вещах:

Ломкость прядей — после окрашивания, выпрямления или других химических процедур.

Появление новых волосков — например, после гормональных изменений, родов, болезни или сильного стресса.

"Если у вас началось выпадение, а потом резко пошёл рост новых волос, они лёгкие, без веса — поэтому и топорщатся", — объясняет Синтра.



Какое средство помогает справиться

Лучше всего работают финишные масла. Они не только питают волосы, но и утяжеляют их, помогая сохранить форму и гладкость даже в жару.

"Продукт с аргановым и макадамиевым маслом отлично справится с задачей: напитает волосы, не сделав их жирными", — советует эксперт.

Важно знать, как правильно наносить масло:

Не переборщите: достаточно капли.

Разотрите между ладонями.

Наносите только на длину и кончики, избегая корней.

Дополнительный плюс — такие масла часто имеют термозащиту, что особенно важно летом, когда активное солнце и приборы для укладки могут пересушивать волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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