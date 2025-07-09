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Зеркало пугает, а времени впритык: как за 5 минут избавиться от серого тона и следов недосыпа

Уход за уставшей кожей лица: 5 простых средств для быстрого результата
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Бывают дни, когда нет времени на полноценный макияж, а выглядеть хочется бодро и свежо. Уставшее лицо, серый тон кожи, следы недосыпа — всё это можно скорректировать буквально за 5 минут. Главное — знать, на какие приёмы и средства не подведут.

Усталая женщина
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталая женщина

1. Холодная вода и массаж ложками

Начните с самого простого: умывание прохладной водой и лёгкий массаж холодными металлическими ложками. Это мгновенно уменьшает отёки, сужает поры и придаёт лицу тонус.

2. Увлажняющий мист или сыворотка

После воды нанесите лёгкий увлажняющий спрей или гелевую сыворотку. Кожа сразу станет более напитанной и упругой. Если в составе есть ниацинамид или кофеин — это усилит эффект "бодрого лица".

3. Корректор под глаза и кремовый хайлайтер

Усталость часто "выдаёт" зона под глазами. Лёгкий консилер с подсвечивающим эффектом скроет тёмные круги. А хайлайтер с тёплым свечением на выступающие части лица (скулы, нос, над губой) вернёт коже сияние.

4. Кремовые румяна

Нанесите немного кремовых румян на яблочки щёк и растушуйте пальцами. Это создаёт эффект здоровой кожи и сразу "оживляет" лицо. Можно использовать тинт, который подойдёт и для губ.

5. Брови и ресницы — минимум, но эффектно

Подчёркнутые брови и один взмах туши — и взгляд стал более открытым. Даже без теней и подводки акцент на ресницах делает лицо более "собранным".

Пять минут — это всё, что нужно, чтобы вернуть лицу свежесть. Главное — не маскировать усталость, а добавлять сияние, цвет и лёгкость.

Уточнения

Консилер  маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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