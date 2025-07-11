Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сметанное яблоко: чудо-фрукт или миф? Узнайте все о его противораковых свойствах
Юлия Барановская делится впечатлениями о встрече с мадагаскарским тараканом
Способы маскировки водопроводных труб в ванной без нарушения закона
Отсутствие сервисной книжки может указывать на скрытые дефекты автомобиля
Лучшие сочетания для компота: 3 варианта, которые вам понравятся
Прогнозы цен на дома: Геленджик может обойти Сочи после открытия прямых перелётов
Гоген Солнцев раскрыл детали убийства возлюбленной
5 советов от дизайнера: как сделать кухню роскошной даже с маленьким бюджетом
2500 шагов в день — новый стандарт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Модный прогноз: эти летние вещи легко превращаются в осенние хиты сезона-2025

Нежный, но дерзкий: как этот элемент одежды меняет осенние образы
4:19
Моя семья » Красота и стиль

Хотите продлить летний стиль и при этом оставаться в тренде осенью? Мы подготовили подборку одежды, которая легко "переходит" из жарких дней в более прохладные месяцы, оставаясь актуальной и модной. Эти вещи будут не только стильными, но и практичными в осеннем гардеробе.

Девушка в черном платье-комбинации и коричневом жакете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в черном платье-комбинации и коричневом жакете

Трикотажное платье: универсальная вещь на все сезоны

  • Трикотаж уже давно не ограничивается только осенью и зимой. В этом сезоне легкие трикотажные платья стали популярными даже летом, и осенью они останутся с нами. Лучше выбрать модели с мелкими петлями, которые можно носить как в теплую, так и в прохладную погоду. Просторные макси-платья в пастельных тонах идеально подходят для осени, их можно сочетать с жакетом или пальто. Легкость материала и универсальность делает такие платья отличным выбором на многие сезоны.

Лонгсливы с воротником поло: для переменчивой погоды

  • Лето 2025 года было непредсказуемым, и с ним нужно было справляться, выбирая одежду для разных температур. Лонгсливы с воротником поло — один из самых популярных предметов, который идеально подходит как для жарких дней, так и для более прохладных вечеров. Осенью эти лонгсливы можно носить с брюками или макси-юбками, добавляя их в многослойные образы. Яркие полоски и неожиданные цветовые сочетания делают такие вещи универсальными для разных стилей.

Рубашка в полоску: к классике с новым взглядом

  • Полосатые рубашки были хитом этого лета, и осенью они по-прежнему остаются актуальными. Лучше выбирать просторные хлопковые рубашки в вертикальную полоску, длина которых доходит до середины бедра. Они будут отличным дополнением как к деловым, так и повседневным нарядам, особенно если сочетать их с однотонным низом, например, строгими брюками. Экспериментируйте с яркими контрастными оттенками, такими как желтый и фиолетовый, чтобы добавить изюминку в осенний образ.

Топ с кружевной отделкой: бельевой стиль для осени

  • Бельевой стиль продолжает быть на пике популярности в 2025 году, и топы с кружевной отделкой становятся отличным решением для осени. Они могут быть выполнены из плотных материалов, таких как хлопок или атлас, что делает их пригодными для более прохладных дней. Эти топы идеально смотрятся как самостоятельный элемент или в сочетании с оверсайз-жакетами и кардиганами, добавляя нежности и элегантности в осенний гардероб.

Длинное платье-комбинация: переход от лета к осени

  • Платья-комбинации с кружевным декором, которые летом были обязательным элементом гардероба, остаются актуальными и осенью. Для холодной погоды выбирайте модели без разрезов и в длине макси. Это платье легко адаптируется под осенние луки, сочетаясь с объемными жакетами, джемперами и даже грубой обувью. Оно привнесет романтичность в ваши осенние образы, не забывая при этом о комфорте.

Платья и юбки из сетки: для стильных и смелых

  • Сетка уже давно вышла за рамки "сексуального" стиля и в 2025 году продолжает быть в моде. Платья и юбки из сетки идеально подходят для перехода от летнего стиля к осеннему. Главное — выбирать просторные модели, которые можно носить поверх плотных вещей, например, шерстяных костюмов или джинсов. В сочетании с джемперами и длинными пальто, такие вещи привнесут в ваш осенний гардероб элемент дерзости и креативности.

Вечная мода: как создать гардероб, который всегда в тренде

Тренды приходят и уходят, но стиль, который можно адаптировать под любые сезоны, всегда актуален. Важно выбирать вещи, которые не только подчеркивают индивидуальность, но и остаются актуальными вне зависимости от времени года. Эти шесть предметов — не просто мимолетные модные акценты, а настоящие инвестиции в ваш гардероб, которые будут служить долго и радовать своим универсальным стилем.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Лучшие сочетания для компота: 3 варианта, которые вам понравятся
Прогнозы цен на дома: Геленджик может обойти Сочи после открытия прямых перелётов
Гоген Солнцев раскрыл детали убийства возлюбленной
5 советов от дизайнера: как сделать кухню роскошной даже с маленьким бюджетом
2500 шагов в день — новый стандарт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний
Почему нельзя смотреть собаке в глаза и забирать миску во время еды — объяснение кинологов
Озеро Гарда рядом, но туристов нет: город, который словно нарочно спрятали от всех
Холодные руки и ноги могут быть симптомом диабетической нейропатии
Нежный, но дерзкий: как этот элемент одежды меняет осенние образы
Агрономы отмечают устойчивость современных сортов сливы к болезням и вредителям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.