Этот метод избавит от мимических морщин без инъекций — вот как его применять

Простой приём разгладит морщины на лбу быстрее, чем дорогие кремы: фейсбилдинг

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Морщины на лбу и в области между бровями — это естественная реакция кожи на активную мимику, стресс, возрастные изменения или недостаток ухода. Но не стоит отчаиваться: можно сделать эти линии менее заметными с помощью простых упражнений для лица. Фейсбилдинг — это не только модный тренд, но и реальный способ вернуть коже молодость и упругость без дорогостоящих процедур.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина выполняет упражнения для лица

Фейсбилдинг: что это и как работает

Фейсбилдинг — это система упражнений для лицевых мышц, которая помогает укрепить их, улучшить кровообращение и нормализовать лимфоотток. Такие тренировки активируют работу мышц, а значит, помогают разглаживать морщины и делают лицо более подтянутым. Все, что нужно — это 5-10 минут в день для тренировок.

Как правильно делать упражнения: основные принципы

Не торопитесь: очень важно правильно понять, какие мышцы нужно задействовать и как правильно их тренировать.

очень важно правильно понять, какие мышцы нужно задействовать и как правильно их тренировать. Тщательно следите за техникой: пальцы не должны растягивать кожу, иначе эффект будет обратным. Работайте аккуратно, без излишних усилий.

пальцы не должны растягивать кожу, иначе эффект будет обратным. Работайте аккуратно, без излишних усилий. Регулярность — залог успеха: чтобы заметить результат, нужно тренироваться хотя бы 3-4 раза в неделю.

Тренируем мышцы лба и межбровья

Эти зоны требуют особого внимания, поскольку морщины здесь появляются из-за сильного напряжения мышц. С помощью фейсбилдинга можно не только уменьшить глубину уже имеющихся морщин, но и предотвратить появление новых.

Упражнение для разглаживания морщин на лбу

Положите пальцы обеих рук на лоб, чуть выше бровей.

Поднимите брови, преодолевая сопротивление пальцев, и удерживайте в таком положении 5 секунд.

Повторите упражнение 10 раз.

Это поможет расслабить мышцы лба и уменьшить напряжение, которое вызывает появление морщин.

Упражнение для межбровья

Положите пальцы на место, где часто образуются морщины между бровями.

Слегка надавите пальцами и при этом попытайтесь расслабить эти мышцы.

Удерживайте давление на протяжении 5-7 секунд, а затем повторите 10 раз.

Это упражнение активирует кровообращение в области межбровья и помогает сгладить линии.

Упражнение для подтяжки лба

Положите ладони на лоб, пальцы направлены вверх.

Начните напрягать мышцы лба, пытаясь поднять его, одновременно противодействуя пальцами.

Повторите 10 раз по 5 секунд.

Такое упражнение поможет укрепить мышцы лба и уменьшить глубину морщин.

Упражнение для улучшения кровообращения в межбровье

Положите пальцы на области с морщинами между бровями.

Плавно вытягивайте кожу в стороны, не растягивая слишком сильно.

Удерживайте это положение 5-7 секунд и повторите 10 раз.

Это упражнение помогает не только разгладить морщины, но и улучшить циркуляцию крови в этой области.

Почему стоит заниматься фейсбилдингом

Регулярные тренировки для лица дарят целый ряд преимуществ, которые заметны уже через несколько недель:

Укрепление кожи и мышц лица: фейсбилдинг помогает поддерживать лицевые мышцы в тонусе, что делает кожу более упругой и подтянутой.

фейсбилдинг помогает поддерживать лицевые мышцы в тонусе, что делает кожу более упругой и подтянутой. Улучшение кровообращения: лучшая циркуляция крови помогает разгладить мелкие морщины и предотвратить появление новых.

лучшая циркуляция крови помогает разгладить мелкие морщины и предотвратить появление новых. Меньше отеков: регулярные тренировки улучшают лимфоотток, что позволяет избавиться от отечности и мешков под глазами.

регулярные тренировки улучшают лимфоотток, что позволяет избавиться от отечности и мешков под глазами. Долговременные результаты: при правильном и постоянном подходе фейсбилдинг помогает добиться эффектов, сравнимых с косметическими процедурами, но без вредных последствий.

Советы по уходу за кожей

Помимо фейсбилдинга, важно помнить и о ежедневном уходе за кожей:

Регулярно очищайте кожу: это поможет удалить загрязнения и предотвратить закупорку пор.

это поможет удалить загрязнения и предотвратить закупорку пор. Используйте увлажняющие кремы: они поддержат баланс влаги в коже и предотвратят ее обезвоживание.

они поддержат баланс влаги в коже и предотвратят ее обезвоживание. Не забывайте о защите от солнца: ультрафиолетовые лучи ускоряют старение кожи, поэтому всегда используйте крем с SPF.

Сочетание фейсбилдинга и правильного ухода за кожей — это залог молодой и красивой кожи на долгие годы.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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