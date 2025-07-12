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Чёрные точки исчезают без боли и затрат — делайте это раз в неделю

Маска от черных точек из угля и желатина очищает кожу за одну процедуру
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Появление чёрных точек на лице раздражает каждого — они портят кожу, создают ощущение неухоженности и, как назло, возвращаются снова и снова.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Но хорошие новости есть: вам не нужно тратить деньги на дорогие процедуры или покупать агрессивные полоски. Всё, что нужно, уже есть у вас дома — в аптечке и на кухне.

Домашняя маска против чёрных точек: просто, быстро и эффективно

Вам понадобится всего три ингредиента:

  • 2 таблетки активированного угля — вытягивают загрязнения из пор;

  • 1 чайная ложка желатина — создаёт плотную плёнку;

  • 1 чайная ложка тёплой воды — для консистенции.

Как приготовить и использовать

  1. Измельчите таблетки угля в порошок.

  2. Смешайте с желатином и водой.

  3. Прогрейте в микроволновке 10-15 секунд, чтобы всё растворилось.

  4. Осторожно нанесите массу на нос, лоб, подбородок — кистью или пальцем.

  5. Избегайте зоны вокруг глаз и губ!

  6. Подождите 15-20 минут — маска застынет.

  7. Снимите плёнку резким движением снизу вверх.

Что вы получите

  • заметно чистые поры;

  • кожа становится гладкой и матовой;

  • лицо выглядит свежим и ухоженным.

Маску можно делать раз в неделю — этого достаточно для поддержания эффекта.

Кому подходит

Состав универсален и подходит большинству. Но если у вас очень чувствительная кожа, сделайте тест: нанесите немного на запястье и подождите 10 минут. Нет покраснения? Значит, можно использовать.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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