Чёрные точки исчезают без боли и затрат — делайте это раз в неделю

Маска от черных точек из угля и желатина очищает кожу за одну процедуру

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Появление чёрных точек на лице раздражает каждого — они портят кожу, создают ощущение неухоженности и, как назло, возвращаются снова и снова.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Но хорошие новости есть: вам не нужно тратить деньги на дорогие процедуры или покупать агрессивные полоски. Всё, что нужно, уже есть у вас дома — в аптечке и на кухне.

Домашняя маска против чёрных точек: просто, быстро и эффективно

Вам понадобится всего три ингредиента:

2 таблетки активированного угля — вытягивают загрязнения из пор;

1 чайная ложка желатина — создаёт плотную плёнку;

1 чайная ложка тёплой воды — для консистенции.

Как приготовить и использовать

Измельчите таблетки угля в порошок. Смешайте с желатином и водой. Прогрейте в микроволновке 10-15 секунд, чтобы всё растворилось. Осторожно нанесите массу на нос, лоб, подбородок — кистью или пальцем. Избегайте зоны вокруг глаз и губ! Подождите 15-20 минут — маска застынет. Снимите плёнку резким движением снизу вверх.

Что вы получите

заметно чистые поры;

кожа становится гладкой и матовой;

лицо выглядит свежим и ухоженным.

Маску можно делать раз в неделю — этого достаточно для поддержания эффекта.

Кому подходит

Состав универсален и подходит большинству. Но если у вас очень чувствительная кожа, сделайте тест: нанесите немного на запястье и подождите 10 минут. Нет покраснения? Значит, можно использовать.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.





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