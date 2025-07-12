Чёрные точки исчезают без боли и затрат — делайте это раз в неделю

Появление чёрных точек на лице раздражает каждого — они портят кожу, создают ощущение неухоженности и, как назло, возвращаются снова и снова.
Но хорошие новости есть: вам не нужно тратить деньги на дорогие процедуры или покупать агрессивные полоски. Всё, что нужно, уже есть у вас дома — в аптечке и на кухне.
Вам понадобится всего три ингредиента:
2 таблетки активированного угля — вытягивают загрязнения из пор;
1 чайная ложка желатина — создаёт плотную плёнку;
1 чайная ложка тёплой воды — для консистенции.
Измельчите таблетки угля в порошок.
Смешайте с желатином и водой.
Прогрейте в микроволновке 10-15 секунд, чтобы всё растворилось.
Осторожно нанесите массу на нос, лоб, подбородок — кистью или пальцем.
Избегайте зоны вокруг глаз и губ!
Подождите 15-20 минут — маска застынет.
Снимите плёнку резким движением снизу вверх.
заметно чистые поры;
кожа становится гладкой и матовой;
лицо выглядит свежим и ухоженным.
Маску можно делать раз в неделю — этого достаточно для поддержания эффекта.
Состав универсален и подходит большинству. Но если у вас очень чувствительная кожа, сделайте тест: нанесите немного на запястье и подождите 10 минут. Нет покраснения? Значит, можно использовать.
Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.