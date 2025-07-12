Не дайте рукам выдать ваш возраст — решение проще, чем вы думаете

Руки — первые, кто встречает холод, воду, бытовую химию и… вашу усталость. Они трудятся каждый день — моют посуду, стучат по клавиатуре, открывают двери, гладят любимых.
Именно поэтому кожа на руках стареет раньше остального тела. Становится сухой, тонкой, стянутой. Но всё поправимо — если знать, как правильно за ней ухаживать.
Выбор крема — не просто про запах или дизайн тюбика. Это вопрос здоровья кожи.
На что смотреть в составе?
Глицерин и гиалуроновая кислота — удерживают влагу в коже.
Мочевина (карбамид) — спасение при шелушении и сильной сухости.
Натуральные масла (ши, кокос, жожоба, миндаль) — питают и восстанавливают.
Пантенол, аллантоин, бисаболол — успокаивают раздражения и микроповреждения.
Плотные кремы и бальзамы — идеальны на ночь, в морозы и для сильно пересушенной кожи. Медленно впитываются, но работают глубоко.
Лёгкие кремы и лосьоны — подойдут днём и летом. Быстро впитываются, не оставляют липкости.
Гели — вариант для жирной кожи и жары, но часто не дают нужного питания.
Очень сухая кожа нуждается в усиленном уходе: крем с 10% мочевины, маслами, кератолитиками.
Нормальной коже подойдёт сбалансированный вариант с глицерином, витаминами и лёгкими маслами.
Чувствительной коже нужны гипоаллергенные составы без отдушек и красителей.
Возрастной коже помогут антиоксиданты (витамины C и E), пептиды и ретинол в минимальной дозе.
Не гонитесь за модными баночками. Многие аптечные кремы работают ничуть не хуже (а иногда — лучше) люксовых марок.
Перед использованием проверьте реакцию кожи — нанесите немного крема на сгиб локтя и подождите сутки. Особенно важно это для чувствительной или склонной к аллергии кожи.
Крем — после каждого мытья.
Обязательно — перед сном.
Втирайте не только в ладони, но и в кутикулу, ногти, запястья.
Не ленитесь: регулярность важнее количества.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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