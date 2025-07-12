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Не дайте рукам выдать ваш возраст — решение проще, чем вы думаете

Глицерин, масла и пантенол названы лучшими средствами для ухода за руками
2:32
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Руки — первые, кто встречает холод, воду, бытовую химию и… вашу усталость. Они трудятся каждый день — моют посуду, стучат по клавиатуре, открывают двери, гладят любимых.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

Именно поэтому кожа на руках стареет раньше остального тела. Становится сухой, тонкой, стянутой. Но всё поправимо — если знать, как правильно за ней ухаживать.

Крем для рук — не баловство, а необходимость

Выбор крема — не просто про запах или дизайн тюбика. Это вопрос здоровья кожи.

На что смотреть в составе?

  • Глицерин и гиалуроновая кислота — удерживают влагу в коже.

  • Мочевина (карбамид) — спасение при шелушении и сильной сухости.

  • Натуральные масла (ши, кокос, жожоба, миндаль) — питают и восстанавливают.

  • Пантенол, аллантоин, бисаболол — успокаивают раздражения и микроповреждения.

Текстура тоже имеет значение

  • Плотные кремы и бальзамы — идеальны на ночь, в морозы и для сильно пересушенной кожи. Медленно впитываются, но работают глубоко.

  • Лёгкие кремы и лосьоны — подойдут днём и летом. Быстро впитываются, не оставляют липкости.

  • Гели — вариант для жирной кожи и жары, но часто не дают нужного питания.

Кожа разная — уход тоже

  • Очень сухая кожа нуждается в усиленном уходе: крем с 10% мочевины, маслами, кератолитиками.

  • Нормальной коже подойдёт сбалансированный вариант с глицерином, витаминами и лёгкими маслами.

  • Чувствительной коже нужны гипоаллергенные составы без отдушек и красителей.

  • Возрастной коже помогут антиоксиданты (витамины C и E), пептиды и ретинол в минимальной дозе.

Бренд не главное — состав важнее

Не гонитесь за модными баночками. Многие аптечные кремы работают ничуть не хуже (а иногда — лучше) люксовых марок.

Перед использованием проверьте реакцию кожи — нанесите немного крема на сгиб локтя и подождите сутки. Особенно важно это для чувствительной или склонной к аллергии кожи.

Простые правила для идеальных рук

  • Крем — после каждого мытья.

  • Обязательно — перед сном.

  • Втирайте не только в ладони, но и в кутикулу, ногти, запястья.

  • Не ленитесь: регулярность важнее количества.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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