Густота за копейки: домашние ритуалы для ленивых фолликулов

Не тратьте деньги на салоны: 4 натуральных масла для густых бровей

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Когда соцсети пестрят чудо-сыворотками, ламинированием и инъекциями, кажется, что густые брови — это дорого и сложно. Но иногда достаточно просто заглянуть… в аптечку бабушки.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смотрит в зеркало

На самом деле природа давно всё придумала. Касторовое масло, алоэ вера, кокос и даже оливковое — всё это не просто продукты с кухни, а проверенные союзники в борьбе за густые, здоровые брови.

Касторовое масло: классика, которая работает

Если бы был только один домашний способ, ему бы дали имя "касторка". В её составе — жирные кислоты и витамин Е, которые питают волосяные луковицы и ускоряют рост.

Как использовать

Чистой щёточкой нанеси немного масла на брови вечером. Утром — смой. Главное правило: не переборщить.

Кокосовое масло: тропический уход

Лауриновая кислота в составе кокосового масла защищает кожу и укрепляет волосы. Плюс — оно идеально подходит для чувствительной зоны вокруг глаз.

Как использовать

Легко втирай масло в брови массажными движениями. Повторяй несколько раз в неделю — можно даже на ночь.

Оливковое масло: античный лайфхак

Оливковое масло насыщено витаминами A и E. Оно стимулирует рост волос и отлично смягчает кожу.

Как использовать

Нанеси пару капель на пальцы, втирай в брови, оставь на час — и почувствуй разницу.

Алоэ вера: спасение для чувствительной кожи

Алоэ не только помогает при ожогах — оно восстанавливает кожу и способствует росту бровей.

Как использовать

Нанеси свежий гель на брови, подержи 30 минут и смой. Можно использовать ежедневно, даже перед макияжем.

Да, результата за ночь не будет. Но через несколько недель терпения вы можете удивиться — ваши брови заметно преобразятся. Без салонов и химии.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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