Крем от старения, которого не видно: наносится как воздух, работает как броня

Исследование: кожа в мегаполисе нуждается в антиоксидантной защите

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Защита от ультрафиолета — необходимый минимум, но сегодня его уже недостаточно. Кожный барьер ежедневно сталкивается с агрессивной средой: от солнечных лучей до выхлопных газов, от пыли до синего света мониторов. Всё это — стресс для кожи и прямой путь к преждевременному старению.

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ультрафиолет и инфракрасное излучение,

загрязнённый воздух,

резкие перепады температуры,

синий свет от экранов,

сухость из-за кондиционеров и ветра.

Даже если нет активного солнца, кожа нуждается в защите — как минимум, от окислительного стресса, который разрушает коллаген и ускоряет возрастные изменения.

Что должно быть в ежедневной защите

Современный солнцезащитный крем — это не просто SPF. Он должен:

отражать и блокировать UVA и UVB-лучи;

иметь антиоксиданты для нейтрализации свободных радикалов;

не перегружать кожу — особенно в жару;

сочетаться с уходом и не конфликтовать с макияжем.

В составе таких средств часто встречаются витамин С (например, из сливы какаду), эктоин — молекула, известная своими защитными свойствами, и экстракты растений с высоким содержанием полифенолов, например, красного винограда. Все эти компоненты помогают коже сохранять плотность, эластичность и здоровый тон даже в агрессивных условиях.

Защита, которая работает каждый день

Наносить крем с SPF стоит не только на пляже. Утренний уход должен включать защиту от всего спектра внешних факторов — не только солнечных. Тогда кожа останется спокойной, ровной и не будет терять влагу.

Уточнения

style="text-align: left;">Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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