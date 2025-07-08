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Крем от старения, которого не видно: наносится как воздух, работает как броня

Исследование: кожа в мегаполисе нуждается в антиоксидантной защите
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Защита от ультрафиолета — необходимый минимум, но сегодня его уже недостаточно. Кожный барьер ежедневно сталкивается с агрессивной средой: от солнечных лучей до выхлопных газов, от пыли до синего света мониторов. Всё это — стресс для кожи и прямой путь к преждевременному старению.

Кожа в городе: что на неё влияет

  • ультрафиолет и инфракрасное излучение,
  • загрязнённый воздух,
  • резкие перепады температуры,
  • синий свет от экранов,
  • сухость из-за кондиционеров и ветра.

Даже если нет активного солнца, кожа нуждается в защите — как минимум, от окислительного стресса, который разрушает коллаген и ускоряет возрастные изменения.

Что должно быть в ежедневной защите

Современный солнцезащитный крем — это не просто SPF. Он должен:

  • отражать и блокировать UVA и UVB-лучи;
  • иметь антиоксиданты для нейтрализации свободных радикалов;
  • не перегружать кожу — особенно в жару;
  • сочетаться с уходом и не конфликтовать с макияжем.

В составе таких средств часто встречаются витамин С (например, из сливы какаду), эктоин — молекула, известная своими защитными свойствами, и экстракты растений с высоким содержанием полифенолов, например, красного винограда. Все эти компоненты помогают коже сохранять плотность, эластичность и здоровый тон даже в агрессивных условиях.

Защита, которая работает каждый день

Наносить крем с SPF стоит не только на пляже. Утренний уход должен включать защиту от всего спектра внешних факторов — не только солнечных. Тогда кожа останется спокойной, ровной и не будет терять влагу.

Уточнения

style="text-align: left;">Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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