Крем от старения, которого не видно: наносится как воздух, работает как броня

Защита от ультрафиолета — необходимый минимум, но сегодня его уже недостаточно. Кожный барьер ежедневно сталкивается с агрессивной средой: от солнечных лучей до выхлопных газов, от пыли до синего света мониторов. Всё это — стресс для кожи и прямой путь к преждевременному старению.
Даже если нет активного солнца, кожа нуждается в защите — как минимум, от окислительного стресса, который разрушает коллаген и ускоряет возрастные изменения.
Современный солнцезащитный крем — это не просто SPF. Он должен:
В составе таких средств часто встречаются витамин С (например, из сливы какаду), эктоин — молекула, известная своими защитными свойствами, и экстракты растений с высоким содержанием полифенолов, например, красного винограда. Все эти компоненты помогают коже сохранять плотность, эластичность и здоровый тон даже в агрессивных условиях.
Наносить крем с SPF стоит не только на пляже. Утренний уход должен включать защиту от всего спектра внешних факторов — не только солнечных. Тогда кожа останется спокойной, ровной и не будет терять влагу.
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