Живот прячется под купальником, но остаётся с вами — пока вы не попробуете это

Даже при правильном питании и регулярных тренировках живот и бока могут упрямо "держать форму". Всё дело в локальных жировых ловушках, которые не уходят обычным способом. В этом случае в помощь приходят современные эстетические процедуры.
"Иногда организм буквально вцепляется в жировую прослойку, и никакие нагрузки не помогают", — говорит пластический хирург Оксана Решетняк. Особенно часто это связано с гормональными сбоями. В таких случаях липосакция — эффективный способ избавиться от локальных отложений.
Современные методики позволяют удалять жир с помощью ультразвука через тонкую канюлю, не повреждая ткани. Процедура проходит без шрамов и длительной реабилитации.
После родов или с возрастом талия может измениться радикально: мышцы растянуты, кожа — в складках. Здесь помогает только операция. Абдоминопластика восстанавливает мышечный каркас, подтягивает брюшную стенку, убирает избытки кожи и даже шрамы. Разрез делают низко, он скрывается под купальником. Да, это хирургическое вмешательство, но результат — полноценная новая фигура.
Если жир только начал скапливаться, помогают липолитики — препараты, расщепляющие жировые клетки. Это не альтернатива операции, а щадящий способ борьбы с начинающимся "поясом безопасности". Укол — и жир постепенно уходит. Для лучшего результата стоит подключить лимфодренаж, массаж и миостимуляцию.
Среди популярных процедур:
Они не заменят операции, но помогут сохранить стройность и тонус, особенно при регулярном курсе.
Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.
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