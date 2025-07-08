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Живот прячется под купальником, но остаётся с вами — пока вы не попробуете это

Липосакция, абдоминопластика: специалисты объяснили, когда нужна хирургия, а когда — нет
2:09
Моя семья » Красота и стиль

Даже при правильном питании и регулярных тренировках живот и бока могут упрямо "держать форму". Всё дело в локальных жировых ловушках, которые не уходят обычным способом. В этом случае в помощь приходят современные эстетические процедуры.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Липосакция: когда жир "не отпускает"

"Иногда организм буквально вцепляется в жировую прослойку, и никакие нагрузки не помогают", — говорит пластический хирург Оксана Решетняк. Особенно часто это связано с гормональными сбоями. В таких случаях липосакция — эффективный способ избавиться от локальных отложений.

Современные методики позволяют удалять жир с помощью ультразвука через тонкую канюлю, не повреждая ткани. Процедура проходит без шрамов и длительной реабилитации.

Абдоминопластика: если живот не только округлился, но и "свисает"

После родов или с возрастом талия может измениться радикально: мышцы растянуты, кожа — в складках. Здесь помогает только операция. Абдоминопластика восстанавливает мышечный каркас, подтягивает брюшную стенку, убирает избытки кожи и даже шрамы. Разрез делают низко, он скрывается под купальником. Да, это хирургическое вмешательство, но результат — полноценная новая фигура.

Инъекционные липолитики: "младший брат" липосакции

Если жир только начал скапливаться, помогают липолитики — препараты, расщепляющие жировые клетки. Это не альтернатива операции, а щадящий способ борьбы с начинающимся "поясом безопасности". Укол — и жир постепенно уходит. Для лучшего результата стоит подключить лимфодренаж, массаж и миостимуляцию.

Аппараты и массажи: поддержка формы

Среди популярных процедур:

  • кавитация (ультразвук),
  • криолиполиз (заморозка жира),
  • RF-лифтинг (глубокий прогрев),
  • LPG-массаж,
  • миостимуляция,
  • вакуумный дренаж.

Они не заменят операции, но помогут сохранить стройность и тонус, особенно при регулярном курсе.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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