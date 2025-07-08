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Пот — это не жир: почему вы не худеете после тренировки и сауны

Миф о поте: как на самом деле работает сжигание жира
2:23
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Каждый хоть раз гордо смотрел на промокшую от пота майку после тренировки, уверенный, что "согнал" пару килограммов. Или оборачивался в плёнку перед пробежкой, чтобы быстрее "сжечь жир". Но правда в том, что пот — это не жир. Это вода и соли. И уходят они ненадолго.

Девушка стоит спиной в спортивном топе
Фото: Designed be Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка стоит спиной в спортивном топе

Когда мы потеем — в жару, на тренировке или в сауне — организм просто охлаждается. Вес действительно может временно снизиться, но как только вы попьёте — всё вернётся. Проверьте сами: минус килограмм после бани, плюс килограмм до ужина — значит, это не жир.

Настоящее сжигание начинается после 30 минут

Чтобы тело начало использовать жировые запасы, нужен дефицит калорий. Без вариантов. Создать его можно только питанием и регулярной активностью. Не марафонами, а стабильными занятиями: ходьба, плавание, танцы, силовые. И не забывайте — жир "включается" спустя 20-30 минут тренировки. Пот может появиться сразу, а жир всё ещё спит.

Вода — не враг похудения

Некоторые боятся пить во время занятий, думая, что вода "вернёт" потерянный вес. Это не только миф, но и опасная ошибка. Обезвоживание снижает метаболизм, вызывает головные боли, судороги и слабость. А вода, наоборот, помогает организму выводить продукты распада жиров. Пить надо каждые 15-20 минут по 100-200 мл. Медленно и регулярно.

Диета важнее зала

Фраза "похудение начинается на кухне" — не клише. Можно часами потеть в зале, но если после этого заедать усталость пиццей — прогресса не будет. Питание — основа. Нужен дефицит калорий, много белка, клетчатка и минимум жареного и переработанного. Не считайте только калории — думайте и о качестве еды.

Пот — это иллюзия результата

Сауна, жара и обёртывания создают ложное чувство, будто жир уходит. Но на деле это перегрев, который вреден для сосудов и сердца. Жир, увы, не испаряется. Лучше сосредоточьтесь на сне, сбалансированном питании и умеренных тренировках. Это безопасно и действительно работает.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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