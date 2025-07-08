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Ощущение тяжести на лице? Причина ближе, чем кажется

Косметолог Давыдова объяснила, как снять отёки с лица с помощью массажа и охлаждающих средств
2:01
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Лето пришло по-настоящему — и вместе с ним не только жара, но и отёки, раздражения на коже и ощущение "тяжёлого" лица. Особенно тяжело тем, кто и без того склонен к задержке жидкости. Но облегчить состояние можно, если правильно ухаживать за кожей — особенно в утренние часы.

Отпуск
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Отпуск

Охлаждающие средства: храним в холодильнике

Лучше заранее выделить отдельную полку в холодильнике для косметики. Гели с ментолом, алоэ или огурцом, патчи с кофеином и даже спреи для лица действуют гораздо эффективнее, если использовать их прохладными.

"Важно: не наносите такие средства сразу после загара и не передерживайте на коже — можно вызвать раздражение. А чтобы результат был заметнее, наносите их утром, когда отёки особенно выражены", — говорит косметолог Лиана Давыдова.

Массаж лица: ежедневно и аккуратно

В жару лимфоток замедляется, и это провоцирует отёки. Ежедневный лимфодренажный массаж поможет улучшить циркуляцию жидкости. Можно использовать руки, роллер из кварца или гуаша — особенно если охладить их заранее. Двигайтесь от центра лица к краям, не надавливая, не забывая про шею и зону под подбородком.

Ментол — с осторожностью

Кремы с ментолом или эвкалиптом приятно охлаждают, но при частом применении могут пересушивать кожу. Используйте их курсами, в самую жару, и чередуйте с мягкими увлажняющими средствами. Для чувствительной кожи подойдут формулы с низкой концентрацией ментола — и только после патч-теста.

Вода — внутрь и снаружи

В жару коже нужно ещё больше влаги. Увлажняющие спреи и тоники без спирта помогут сохранить свежесть, особенно после улицы. Гидролаты мяты или василька хорошо снимают покраснение и жар. А чтобы эффект держался, после распыления наносите лёгкий крем.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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