Уход без баночек: как пара капель масла заменит целый арсенал

Полки в магазинах ломятся от баночек и тюбиков с громкими обещаниями. "Вечная молодость", "сияние изнутри", "минус 10 лет за месяц" — звучит заманчиво. Но вместе с ценой и составом, напоминающим химию за 11-й класс, теряется главное.
А что, если лучшая забота о коже — самая простая?
Ваша кожа не нуждается в армии средств. Наоборот — чем проще уход, тем лучше она себя чувствует. И начинается всё с очищения.
Знакомо чувство, когда после умывания кожа словно "стянута"? Часто это — результат агрессивных пенок и гелей. Они смывают не только грязь и макияж, но и липидный барьер, который удерживает влагу и защищает от внешних раздражителей.
Итог:
сухость и шелушение;
раздражение;
жирный блеск в течение дня — как попытка кожи восстановиться.
Для утреннего очищения хватит просто прохладной воды. Без пенок, без гелей. Ваша кожа скажет "спасибо".
А вот вечером — время для мягкого очищения. Подойдёт нежное молочко, но ещё лучше — натуральное масло.
Звучит пугающе для тех, у кого кожа склонна к жирности. Но работает принцип: "подобное растворяет подобное". Масло прекрасно снимает макияж, солнцезащиту и излишки кожного сала, не разрушая гидролипидную плёнку.
Подходящие варианты:
масло жожоба — универсальное;
оливковое — под рукой почти у всех.
Как использовать:
Нанесите немного масла на сухую кожу.
Помассируйте одну-две минуты.
Удалите тёплой водой и мягкой тканью.
Кожа останется чистой, мягкой и без чувства "перетянутости".
После умывания на слегка влажную кожу нанесите 2-3 капли некомедогенного масла:
масло шиповника;
масло семян малины.
Эти масла быстро впитываются, создают тонкую защитную плёнку, удерживают влагу, а заодно приносят коже витамины и антиоксиданты.
Такой минималистичный подход:
вода утром,
масло вечером,
лёгкое масло для увлажнения —
может восстановить естественный баланс кожи, уменьшить раздражения и даже улучшить текстуру.
Иногда стоит просто сделать паузу. Позвольте коже передохнуть — она сама знает, как быть красивой.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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