Уход без баночек: как пара капель масла заменит целый арсенал

Умывание водой и масла назвали базой для здоровой кожи

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Полки в магазинах ломятся от баночек и тюбиков с громкими обещаниями. "Вечная молодость", "сияние изнутри", "минус 10 лет за месяц" — звучит заманчиво. Но вместе с ценой и составом, напоминающим химию за 11-й класс, теряется главное.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

А что, если лучшая забота о коже — самая простая?

Здоровая кожа начинается не с банки, а с… паузы

Ваша кожа не нуждается в армии средств. Наоборот — чем проще уход, тем лучше она себя чувствует. И начинается всё с очищения.

Знакомо чувство, когда после умывания кожа словно "стянута"? Часто это — результат агрессивных пенок и гелей. Они смывают не только грязь и макияж, но и липидный барьер, который удерживает влагу и защищает от внешних раздражителей.

Итог:

сухость и шелушение;

раздражение;

жирный блеск в течение дня — как попытка кожи восстановиться.

Утром — вода, вечером — масло

Для утреннего очищения хватит просто прохладной воды. Без пенок, без гелей. Ваша кожа скажет "спасибо".

А вот вечером — время для мягкого очищения. Подойдёт нежное молочко, но ещё лучше — натуральное масло.

Звучит пугающе для тех, у кого кожа склонна к жирности. Но работает принцип: "подобное растворяет подобное". Масло прекрасно снимает макияж, солнцезащиту и излишки кожного сала, не разрушая гидролипидную плёнку.

Подходящие варианты:

масло жожоба — универсальное;

оливковое — под рукой почти у всех.

Как использовать:

Нанесите немного масла на сухую кожу. Помассируйте одну-две минуты. Удалите тёплой водой и мягкой тканью.

Кожа останется чистой, мягкой и без чувства "перетянутости".

Увлажнение — не кремом, а каплей масла

После умывания на слегка влажную кожу нанесите 2-3 капли некомедогенного масла:

масло шиповника;

масло семян малины.

Эти масла быстро впитываются, создают тонкую защитную плёнку, удерживают влагу, а заодно приносят коже витамины и антиоксиданты.

Меньше — действительно больше

Такой минималистичный подход:

вода утром,

масло вечером,

лёгкое масло для увлажнения —

может восстановить естественный баланс кожи, уменьшить раздражения и даже улучшить текстуру.

Иногда стоит просто сделать паузу. Позвольте коже передохнуть — она сама знает, как быть красивой.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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