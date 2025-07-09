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Секрет какао: как избавиться от седины без химии и вернуть волосам здоровье

Какао как средство для окрашивания волос: безопасная альтернатива магазинным краскам
2:12
Моя семья » Красота и стиль

Отношение к седым волосам у всех разное. Одни принимают их как часть своего возраста и даже гордятся ими, другие стремятся избавиться от них, чтобы выглядеть моложе. В любом случае, это личное дело каждого.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Если вы из тех, кто любит свои седые волосы, то это прекрасно! Примите их и не бойтесь демонстрировать. Но если вы хотите скрыть седину, то не спешите покупать химическую краску, которая может быть вредной. Есть более натуральное и безопасное решение.

Почему появляются седые волосы?

Седина — это естественный процесс, связанный со старением. С возрастом выработка пигментов, отвечающих за цвет волос, снижается, что приводит к их постепенному обесцвечиванию. Седые волосы часто становятся более сухими и жёсткими, поэтому требуют особого ухода.

Некоторые люди принимают свой новый оттенок, другие же хотят вернуть молодость и скрыть седину. В этом случае визиты к парикмахеру — не единственный вариант, уверяет французское издание lapizzeriacombslaville.fr.

Какао как натуральное средство для окрашивания волос

Всё больше людей выбирают натуральные альтернативы химической краске. Одним из таких средств является какао. Оно не только питает волосы, но и помогает бороться с сухостью, а также замедляет старение клеток. При регулярном использовании какао может помочь сделать седые волосы менее заметными, сохраняя их здоровье.

Как использовать какао для окрашивания волос?

Чтобы воспользоваться преимуществами какао, смешайте его с мёдом, яблочным уксусом и нейтральной хной. Полученную пасту нанесите на волосы, уделяя внимание участкам с сединой. Оставьте на 20 минут, затем тщательно смойте. Для лучшего результата повторите процедуру несколько раз.

Если у вас нет всех ингредиентов, можно просто добавить какао-порошок в шампунь. Это сделает волосы более блестящими и мягкими, а седину — менее заметной.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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