Ключевые сигналы, указывающие на необходимость консультации трихолога

4 тревожных симптома, когда нужно обратиться к трихологу — заботьтесь о своих волосах!

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы могут многое рассказать о состоянии организма — нужно лишь уметь слушать. Если вы замечаете, что привычный уход больше не помогает, а состояние волос ухудшается — возможно, пришло время обратиться к врачу-трихологу.

Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio Удивленная девушка

1. Волосы выпадают клочьями

Потеря до 100 волос в день — норма. Но если вы замечаете их на подушке, одежде, в ванне и на расчёске — это тревожный сигнал. Особенно опасны залысины, поредение пробора и внезапное снижение густоты.

Когда идти к трихологу: если выпадение продолжается больше месяца или сопровождается зудом и шелушением.

2. Кожа головы чешется, шелушится или болит

Зуд, покраснение, появление корочек, чувство жжения — всё это может быть симптомами дерматита, грибковой инфекции или аллергии. Пренебрегать такими симптомами нельзя.

Когда идти к трихологу: если неприятные ощущения не проходят после смены шампуня и домашнего ухода.

3. Волосы стали тонкими, ломкими и секутся у корней

Плохая экология, стрессы, диеты и гормональные сбои могут истончить структуру волоса. Особенно важно обратить внимание, если даже дорогие уходовые средства не помогают.

Когда идти к трихологу: если вы теряете блеск, плотность и эластичность волос даже при бережном уходе.

4. Перхоть не проходит

Лёгкое шелушение после зимы — норма. Но если белые хлопья не исчезают месяцами и сопровождаются зудом, стоит искать причину глубже.

Когда идти к трихологу: если аптечные шампуни не справляются, а перхоть возвращается снова и снова.

Проблемы с волосами — это не только эстетика. Это сигнал организма о внутренних сбоях. Если привычный уход больше не работает, а состояние волос вызывает тревогу — не откладывайте визит к трихологу. Врач поможет не только подобрать лечение, но и сохранить здоровье в целом.

Уточнения

Трихоло́гия — наука о волосах и волосистой части кожи головы.



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