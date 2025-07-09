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Ночные маски и сыворотки: волшебство, которое работает, пока вы спите

Раскрываем секреты успешного ночного ухода за кожей: что нужно знать?
2:12
Моя семья » Красота и стиль

Ночь — лучшее время для красоты. Пока вы отдыхаете, кожа активно восстанавливается: ускоряется клеточное обновление, усиливается кровоток, снижается уровень стресса. Это идеальный момент, чтобы дать коже то, что ей действительно нужно — с помощью правильно подобранных ночных средств.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему ночной уход особенный?

Днём кожа занята защитой: от солнца, загрязнений и макияжа. А ночью она переходит в режим восстановления. В это время усиливается её восприимчивость к активным компонентам, особенно тем, что нельзя использовать при дневном свете (например, ретинол). Поэтому некоторые средства гораздо эффективнее именно в ночной рутине.

Лучшие продукты для ночного ухода

1. Ночные кремы и маски с пептидами и церамидами

Они укрепляют защитный барьер кожи, борются с сухостью и улучшают текстуру. Церамиды особенно актуальны для кожи после 25.

2. Сыворотки с ретинолом и кислотами

Идеальны для вечернего ухода. Они запускают обновление клеток, выравнивают тон, борются с морщинами и пигментацией. Главное — не забывать утром использовать SPF.

3. Увлажняющие ночные маски

Это «бустеры» влаги, которые работают всю ночь. Особенно хороши после умывания и сыворотки. Они запечатывают влагу и делают кожу мягкой и сияющей.

4. Масла для лица

Наносите их как последний этап — масла помогают удерживать влагу, питают и успокаивают дерму. Отличный выбор для сухой и зрелой кожи.

Что не стоит использовать на ночь

Избегайте тяжёлых плотных кремов, если у вас жирная или комбинированная кожа. Также не стоит наносить средства с высоким содержанием парфюмерных отдушек — они могут вызывать раздражение.

Главное — подобрать средства, подходящие вашему типу кожи, и использовать их регулярно. Тогда пробуждение будет не только лёгким, но и красивым.

Уточнения

Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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