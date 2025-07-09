Ночные маски и сыворотки: волшебство, которое работает, пока вы спите

Ночь — лучшее время для красоты. Пока вы отдыхаете, кожа активно восстанавливается: ускоряется клеточное обновление, усиливается кровоток, снижается уровень стресса. Это идеальный момент, чтобы дать коже то, что ей действительно нужно — с помощью правильно подобранных ночных средств.
Днём кожа занята защитой: от солнца, загрязнений и макияжа. А ночью она переходит в режим восстановления. В это время усиливается её восприимчивость к активным компонентам, особенно тем, что нельзя использовать при дневном свете (например, ретинол). Поэтому некоторые средства гораздо эффективнее именно в ночной рутине.
Они укрепляют защитный барьер кожи, борются с сухостью и улучшают текстуру. Церамиды особенно актуальны для кожи после 25.
Идеальны для вечернего ухода. Они запускают обновление клеток, выравнивают тон, борются с морщинами и пигментацией. Главное — не забывать утром использовать SPF.
Это «бустеры» влаги, которые работают всю ночь. Особенно хороши после умывания и сыворотки. Они запечатывают влагу и делают кожу мягкой и сияющей.
Наносите их как последний этап — масла помогают удерживать влагу, питают и успокаивают дерму. Отличный выбор для сухой и зрелой кожи.
Избегайте тяжёлых плотных кремов, если у вас жирная или комбинированная кожа. Также не стоит наносить средства с высоким содержанием парфюмерных отдушек — они могут вызывать раздражение.
Главное — подобрать средства, подходящие вашему типу кожи, и использовать их регулярно. Тогда пробуждение будет не только лёгким, но и красивым.
Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром.
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