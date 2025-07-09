Революция в косметичке: 5 средств, от которых пора избавиться навсегда!

Названы 5 средств для лица, которые не работают, несмотря на популярность

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметичка — это наш арсенал красоты. Но давайте честно: сколько средств там пылятся без дела? Некоторые продукты обещают чудеса, но в итоге только занимают место и вытягивают деньги. Разбираемся, какие бьюти-средства не стоят вашего внимания и почему от них пора избавиться.

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1. Силиконовые праймеры для ежедневного использования

Поначалу они действительно выравнивают кожу, но при регулярном применении могут забивать поры и вызывать высыпания. Особенно если кожа склонна к жирности и воспалениям.

Что использовать вместо: лёгкий увлажняющий крем с минимальным количеством силиконов или праймер с ухаживающим составом.

2. Многозадачные стики «на всё»

Один стик на губы, щеки и веки — звучит заманчиво, но редко работает. Формула почти всегда либо слишком жирная для век, либо слишком сухая для губ.

Что использовать вместо: отдельные продукты с текстурой, подходящей для каждой зоны.

3. Мицеллярная вода без последующего умывания

Вместо очищения — липкая плёнка на лице, которая может вызывать раздражение и нарушать микробиом кожи. Маркетинг заставил нас поверить, что умываться после неё не нужно. Ошибка.

Что использовать вместо: двухэтапное очищение — сначала гидрофильное масло или пенка, затем мягкий гель.

4. Матирующие салфетки в пачке за 1000 рублей

Такие салфетки часто делают из обычной рисовой бумаги и не отличаются от бюджетных аналогов. А иногда вообще только размазывают жир по лицу.

Что использовать вместо: салфетки без талька и отдушек из аптеки или обычные бумажные — эффект тот же.

5. «Магические» ампулы с витаминами без доказанной эффективности

Обычно это вода с отдушкой и обещаниями. В лучшем случае — кратковременное увлажнение, в худшем — раздражение.

Что использовать вместо: проверенные активы — ниацинамид, пептиды, витамин С в стабильной форме.

Индустрия красоты — это не только мода, но и маркетинг. Чтобы не тратить деньги впустую, важно отличать действительно полезные продукты от бесполезных. Ваша кожа скажет спасибо за осознанный выбор.

Уточнения

Праймер — специальная основа (база), позволяющая выровнять неровности кожи и обеспечить стойкость макияжа.



А́мпула — в современном значении герметически запаянный сосуд, предназначенный для хранения химически чистых или химически активных (например рубидий, цезий, калий, бром) веществ, или стерильных лекарственных препаратов, шовного материала (к примеру кетгута) и т. д.



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