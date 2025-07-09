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Откажитесь от масел и масок: вот что действительно помогает волосам расти

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Масла, массажи, скрабы, ампулы — индустрия ухода за волосами навязывает целые ритуалы ради одной цели: длинной и густой шевелюры. Но можно ли обойтись без сложных процедур, если вы хотите просто отрастить локоны? Оказывается — да, и иногда это даже эффективнее.

Густые волосы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые волосы

Роль генетики и цикла роста волос

Каждый человек рождается с определённым количеством волосяных фолликулов и скоростью роста волос, заданной генетикой. В среднем пряди растут на 1-1,5 см в месяц. И никакие масла не ускорят этот процесс радикально.

Питание важнее масел

Волосы на 95% состоят из белка — кератина. Если в рационе не хватает белка, железа, цинка или витаминов группы B, локоны растут медленно, становятся ломкими и слабыми. Правильное питание с достаточным количеством белка, "Омега-3" и зелени — уже половина успеха.

Что добавить в рацион:

  • Яйца, курицу, рыбу
  • Орехи, авокадо, оливковое масло
  • Цельные злаки, шпинат, брокколи

Уход без фанатизма

Мягкий шампунь, бальзам, термозащита — и всё. Волосы не любят частые укладки, жёсткие расчёски и резкие перепады температуры. Простой и аккуратный уход даёт больше, чем масляные маски раз в неделю.

Факторы, которые тормозят рост

  1. Постоянные окрашивания и обесцвечивание
  2. Тугие причёски
  3. Недосыпание и стресс
  4. Жёсткая вода

Если исключить эти факторы, волосы будут расти лучше даже без "магических" процедур.

Да, отрастить волосы можно и без масел и массажей. Главное — сбалансировать питание, минимизировать вред и не мешать природе делать своё дело. Простота — не враг красоте, особенно когда дело касается волос.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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