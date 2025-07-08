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Не позволяйте солнечному ожогу испортить отдых: 5 шагов к восстановлению кожи

Дерматологи рекомендуют прохладный душ и успокаивающие средства после солнца
2:17
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Даже при самом усердном нанесении SPF случаются промахи: загорели больше, чем планировали, и кожа стала горячей, стянутой, красной. Не паникуйте — вернуть ей комфорт и ухоженный вид можно уже к утру. Главное — действовать быстро и грамотно. Ниже — пошаговая инструкция вечернего ухода, который реально работает.

Ожог
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ожог

1. Остудите кожу — буквально

Первое, что нужно — охладить воспалённую кожу. Это не только снимает жжение, но и предотвращает дальнейшее повреждение. Идеальный вариант — прохладный душ без мыла, либо компрессы с термальной водой, ромашковым отваром или зелёным чаем.

Избегайте: льда, мыла, скрабов и спиртосодержащих лосьонов — они только усугубят раздражение.

2. Ставка на успокаивающие средства

После охлаждения наносим SOS-средства: гели с алоэ вера, пантенол, бепантен или маски с церамидами. Они снимают воспаление, заживляют и восстанавливают барьер.

Важно: не наносите жирные масла сразу после ожога — они могут «запечатать» тепло в коже.

3. Увлажнение — ключ к восстановлению

Даже если кожа кажется жирной после солнца, ей остро не хватает влаги. Используйте лёгкие кремы с гиалуроновой кислотой, аллантоином, экстрактом огурца или центеллой. Это поможет предотвратить шелушение и стянутость.

4. Спокойный режим

Откажитесь на вечер от декоративной косметики и кислот. Даже лёгкий макияж может усугубить стресс кожи. Дайте ей отдохнуть и восстановиться.

5. На утро — защита и деликатность

На следующий день обязательно нанесите SPF даже в пасмурную погоду. Если кожа всё ещё чувствительна — ограничьтесь очищением мягкой пенкой и повторите успокаивающий уход.

Восстановление кожи после солнца — не магия, а чёткий план действий. Увлажнение, успокоение и бережное отношение способны вернуть комфорт всего за одну ночь. Главное — не игнорировать тревожные сигналы и не откладывать уход.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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