5 простых методов укладки волос без утюжка — вы не поверите, что это возможно!

Фены, плойки и утюжки дают быстрый результат, но в долгосрочной перспективе сушат и травмируют волосы. А что если отказаться от всего этого — и всё равно получить стильную укладку? Да, это возможно. Делимся простыми и работающими лайфхаками, как уложить волосы без гаджетов.
Самый старый, но всё ещё надёжный способ — заплести слегка влажные волосы в две (или больше) косички перед сном. Утром расплетите — и получите лёгкие волны с натуральным объёмом.
Совет: используйте немного несмываемого кондиционера или текстурирующего спрея, чтобы укладка держалась дольше.
Разделите волосы на секции, сверните в жгуты или пучки, зафиксируйте мягкими резинками. Через пару часов — воздушные локоны без термовоздействия.
Совет: для большего эффекта наносите мусс или пенку на влажные волосы.
Используйте мягкий широкий ободок или шёлковый платок: они не только фиксируют пряди, но и создают трендовый акцент в образе.
Совет: ободки помогут сформировать лёгкую волну у лица, если надеть их на ночь на слегка влажные волосы.
Если волосы пушатся и теряют форму — просто сбрызните их водой и уложите пальцами. Это быстро освежит укладку без вреда для структуры волос.
Совет: вместо воды можно использовать увлажняющий мист для волос с лёгким ароматом.
Мягкие бигуди не утратили своей актуальности. Их можно надеть на ночь или хотя бы на пару часов, чтобы получить мягкие, упругие локоны без перегрева.
Совет: выбирайте тканевые или силиконовые варианты — они не создают заломов.
Откажитесь от ежедневных горячих укладок — и волосы скажут вам спасибо. Главное — пробовать, играть с текстурой и не бояться простых решений.
Фен — инструмент, выдающий направленный поток нагретого воздуха.
Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.).
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