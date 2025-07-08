5 простых методов укладки волос без утюжка — вы не поверите, что это возможно!

Отказ от фена: 5 уникальных способов укладки волос без повреждений

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Фены, плойки и утюжки дают быстрый результат, но в долгосрочной перспективе сушат и травмируют волосы. А что если отказаться от всего этого — и всё равно получить стильную укладку? Да, это возможно. Делимся простыми и работающими лайфхаками, как уложить волосы без гаджетов.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

1. Косички на ночь — волны без усилий

Самый старый, но всё ещё надёжный способ — заплести слегка влажные волосы в две (или больше) косички перед сном. Утром расплетите — и получите лёгкие волны с натуральным объёмом.

Совет: используйте немного несмываемого кондиционера или текстурирующего спрея, чтобы укладка держалась дольше.

2. Пучки и жгуты — для объёмных локонов

Разделите волосы на секции, сверните в жгуты или пучки, зафиксируйте мягкими резинками. Через пару часов — воздушные локоны без термовоздействия.

Совет: для большего эффекта наносите мусс или пенку на влажные волосы.

3. Ободки и платки — стиль и фиксация

Используйте мягкий широкий ободок или шёлковый платок: они не только фиксируют пряди, но и создают трендовый акцент в образе.

Совет: ободки помогут сформировать лёгкую волну у лица, если надеть их на ночь на слегка влажные волосы.

4. Обычная воды

Если волосы пушатся и теряют форму — просто сбрызните их водой и уложите пальцами. Это быстро освежит укладку без вреда для структуры волос.

Совет: вместо воды можно использовать увлажняющий мист для волос с лёгким ароматом.

5. Ролики и папильотки — стиль ретро снова в моде

Мягкие бигуди не утратили своей актуальности. Их можно надеть на ночь или хотя бы на пару часов, чтобы получить мягкие, упругие локоны без перегрева.

Совет: выбирайте тканевые или силиконовые варианты — они не создают заломов.

Вывод

Откажитесь от ежедневных горячих укладок — и волосы скажут вам спасибо. Главное — пробовать, играть с текстурой и не бояться простых решений.

Уточнения

Фен — инструмент, выдающий направленный поток нагретого воздуха.



Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.).



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