Зеркало против солнца: хитрый трюк, чтобы не плавиться в квартире

Как спастись от от жары в квартире без кондиционеров — неожиданные и дешёвые решения

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Температура за окном — выше 30, кондиционера нет, вентилятор не помогает, а квартира похожа на парную. Звучит знакомо? Но есть способ охладить помещение без особых затрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Плотные шторы — первая линия обороны

Когда солнце начинает палить, особенно с южной стороны, в квартире становится невыносимо душно. Но простое решение уже у вас под рукой — плотные шторы. Закрывайте окна на весь световой день, чтобы не допустить эффекта теплицы. Это недорого, эффективно и работает даже в самый жаркий день.

"Летом через окна проходит основная часть тепла. Особенно страдают те, у кого окна выходят на юг. Плотные занавески помогут избежать перегрева помещения", — объясняет Фёдор Васильев, основатель компании "Главснаб".

Осторожно с фольгой

Один из популярных народных лайфхаков — заклеивать окна фольгой. Звучит логично, но на практике даёт противоположный эффект. Металлическая поверхность притягивает тепло и разогревается, как фольга на запечённой курице.

"Фольга не только не охлаждает, а наоборот — усиливает нагрев. Намного лучше использовать зеркальные пленки: они отражают тепловое излучение, но сохраняют дневной свет", — добавляет Васильев.

Откажитесь от лишнего тепла

Есть и другие источники жары, о которых мы часто забываем. Плита, духовка, утюг и даже полотенцесушитель в ванной — всё это нагревает воздух вокруг.

Что можно сделать

Сократить приготовление пищи на плите;

отложить глажку до вечера;

выключить полотенцесушитель на время жары.

Маленькие изменения — большое облегчение. Эти меры не заменят кондиционер, но помогут ощутимо снизить температуру в комнате и спасти ваши нервы, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.