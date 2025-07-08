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Зеркало против солнца: хитрый трюк, чтобы не плавиться в квартире

Как спастись от от жары в квартире без кондиционеров — неожиданные и дешёвые решения
1:56
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Температура за окном — выше 30, кондиционера нет, вентилятор не помогает, а квартира похожа на парную. Звучит знакомо? Но есть способ охладить помещение без особых затрат.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Плотные шторы — первая линия обороны

Когда солнце начинает палить, особенно с южной стороны, в квартире становится невыносимо душно. Но простое решение уже у вас под рукой — плотные шторы. Закрывайте окна на весь световой день, чтобы не допустить эффекта теплицы. Это недорого, эффективно и работает даже в самый жаркий день.

"Летом через окна проходит основная часть тепла. Особенно страдают те, у кого окна выходят на юг. Плотные занавески помогут избежать перегрева помещения", — объясняет Фёдор Васильев, основатель компании "Главснаб".

Осторожно с фольгой

Один из популярных народных лайфхаков — заклеивать окна фольгой. Звучит логично, но на практике даёт противоположный эффект. Металлическая поверхность притягивает тепло и разогревается, как фольга на запечённой курице.

"Фольга не только не охлаждает, а наоборот — усиливает нагрев. Намного лучше использовать зеркальные пленки: они отражают тепловое излучение, но сохраняют дневной свет", — добавляет Васильев.

Откажитесь от лишнего тепла

Есть и другие источники жары, о которых мы часто забываем. Плита, духовка, утюг и даже полотенцесушитель в ванной — всё это нагревает воздух вокруг.

Что можно сделать

  • Сократить приготовление пищи на плите;
  • отложить глажку до вечера;
  • выключить полотенцесушитель на время жары.

Маленькие изменения — большое облегчение. Эти меры не заменят кондиционер, но помогут ощутимо снизить температуру в комнате и спасти ваши нервы, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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