Не съешь — не помолодеешь: продукты, которые запускают обновление кожи

Лосось, батат и черника помогают сохранить сияние кожи — мнение экспертов

Секрет сияющей и упругой кожи часто скрыт не в банке крема, а в тарелке. Витамин A и коллаген — два столпа, на которых держится красота кожи. С возрастом их уровень снижается, но питание может стать союзником в борьбе за молодость.

Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ черника

10 продуктов, которые активируют ретинол и коллаген

Печень

Самый мощный источник ретинола — активной формы витамина A. Всего одна порция печени покрывает суточную норму и запускает процессы восстановления кожи. Яйца

Полезны не только белком. Яичный желток богат ретинолом, а белок содержит аминокислоты — строительный материал для коллагена. Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, чиа и лён насыщают кожу витаминами Е и омега-3. Эти вещества поддерживают её эластичность и защищают от разрушения коллагена. Батат

Яркий источник бета-каротина, который превращается в витамин A и помогает клеткам кожи обновляться быстрее. Шпинат

Всего полстакана — и вы получаете порцию витамина A, необходимую для синтеза коллагена и поддержания гладкости кожи. Морковь

Этот привычный корнеплод богат бета-каротином. Он усиливает барьерные функции кожи и защищает от преждевременного старения. Красный болгарский перец

Содержит сразу два витамина красоты — A и C. Первый ускоряет регенерацию кожи, второй — синтез коллагена. Лосось

Насыщенные омега-3 жирные кислоты в составе рыбы удерживают влагу в коже и улучшают её структуру. Помидоры

Витамин C в томатах способствует выработке коллагена и борется с тусклым цветом лица. Черника

Антоцианы в ягодах — мощные антиоксиданты, которые защищают кожу и поддерживают молодость клеток.

Как встроить в рацион

На завтрак — омлет с помидорами и шпинатом

На обед — салат с лососем и перцем

На ужин — тушёный батат с морковью

На перекус — горсть орехов или черники

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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