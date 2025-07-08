Не съешь — не помолодеешь: продукты, которые запускают обновление кожи

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Секрет сияющей и упругой кожи часто скрыт не в банке крема, а в тарелке. Витамин A и коллаген — два столпа, на которых держится красота кожи. С возрастом их уровень снижается, но питание может стать союзником в борьбе за молодость.

черника
Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черника

10 продуктов, которые активируют ретинол и коллаген

  1. Печень
    Самый мощный источник ретинола — активной формы витамина A. Всего одна порция печени покрывает суточную норму и запускает процессы восстановления кожи.
  2. Яйца
    Полезны не только белком. Яичный желток богат ретинолом, а белок содержит аминокислоты — строительный материал для коллагена.
  3. Орехи и семена
    Миндаль, грецкие орехи, чиа и лён насыщают кожу витаминами Е и омега-3. Эти вещества поддерживают её эластичность и защищают от разрушения коллагена.
  4. Батат
    Яркий источник бета-каротина, который превращается в витамин A и помогает клеткам кожи обновляться быстрее.
  5. Шпинат
    Всего полстакана — и вы получаете порцию витамина A, необходимую для синтеза коллагена и поддержания гладкости кожи.
  6. Морковь
    Этот привычный корнеплод богат бета-каротином. Он усиливает барьерные функции кожи и защищает от преждевременного старения.
  7. Красный болгарский перец
    Содержит сразу два витамина красоты — A и C. Первый ускоряет регенерацию кожи, второй — синтез коллагена.
  8. Лосось
    Насыщенные омега-3 жирные кислоты в составе рыбы удерживают влагу в коже и улучшают её структуру.
  9. Помидоры
    Витамин C в томатах способствует выработке коллагена и борется с тусклым цветом лица.
  10. Черника
    Антоцианы в ягодах — мощные антиоксиданты, которые защищают кожу и поддерживают молодость клеток.

Как встроить в рацион

  • На завтрак — омлет с помидорами и шпинатом
  • На обед — салат с лососем и перцем
  • На ужин — тушёный батат с морковью
  • На перекус — горсть орехов или черники

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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