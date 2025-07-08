Не съешь — не помолодеешь: продукты, которые запускают обновление кожи

Секрет сияющей и упругой кожи часто скрыт не в банке крема, а в тарелке. Витамин A и коллаген — два столпа, на которых держится красота кожи. С возрастом их уровень снижается, но питание может стать союзником в борьбе за молодость.
Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черника
10 продуктов, которые активируют ретинол и коллаген
Печень Самый мощный источник ретинола — активной формы витамина A. Всего одна порция печени покрывает суточную норму и запускает процессы восстановления кожи.
Яйца Полезны не только белком. Яичный желток богат ретинолом, а белок содержит аминокислоты — строительный материал для коллагена.
Орехи и семена Миндаль, грецкие орехи, чиа и лён насыщают кожу витаминами Е и омега-3. Эти вещества поддерживают её эластичность и защищают от разрушения коллагена.
Батат Яркий источник бета-каротина, который превращается в витамин A и помогает клеткам кожи обновляться быстрее.
Шпинат Всего полстакана — и вы получаете порцию витамина A, необходимую для синтеза коллагена и поддержания гладкости кожи.
Морковь Этот привычный корнеплод богат бета-каротином. Он усиливает барьерные функции кожи и защищает от преждевременного старения.
Красный болгарский перец Содержит сразу два витамина красоты — A и C. Первый ускоряет регенерацию кожи, второй — синтез коллагена.
Лосось Насыщенные омега-3 жирные кислоты в составе рыбы удерживают влагу в коже и улучшают её структуру.
Помидоры Витамин C в томатах способствует выработке коллагена и борется с тусклым цветом лица.
Черника Антоцианы в ягодах — мощные антиоксиданты, которые защищают кожу и поддерживают молодость клеток.
Как встроить в рацион
На завтрак — омлет с помидорами и шпинатом
На обед — салат с лососем и перцем
На ужин — тушёный батат с морковью
На перекус — горсть орехов или черники
Уточнения
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.