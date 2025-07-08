Красиво, но больно: вещи, которые разрушают отпуск изнутри чемодана

Кажется, что собрать чемодан в отпуск проще простого: пара платьев, купальник, тапочки — и ты готова. Но на месте вдруг выясняется, что сарафан натирает плечи, футболка просвечивает, а любимые шорты сидят не так, как в прошлом июле. Знакомо?
Дело не в сглазе завистливой коллеги, а в том, что летняя одежда для города и наряды для отпуска — это совсем не одно и то же. Некоторые материалы и фасоны на отдыхе могут здорово испортить настроение. Вот чего точно не стоит брать на пляж.
Забудь про любые пояса и пряжки. Даже самый изящный ремешок после сытного обеда и пары часов на солнце начнёт давить и раздражать. Лучше выбрать свободный крой — например, платья baby doll или просторные сарафаны, которые позволяют дышать спокойно и отдыхать телом, а не только мыслями.
Каким бы ярким и красивым ни было платье, если оно из полиэстера — оставь его дома. Этот материал почти не дышит и превращает прогулку в настоящую баню. В отпуске хочется лёгкости, а не капель пота, стекающих по спине.
Хотя вискозу часто называют идеальным летним материалом, она подходит не всем. У чувствительной кожи может возникнуть зуд, раздражение или сыпь. Не рискуй отпуском — если ты не уверена в реакции кожи, лучше выбрать хлопок или лен.
Футляры и платья в облипку выглядят роскошно, но в жару доставляют мало удовольствия. Оставь их для ужина у моря, а днём выбирай то, в чём можно расслабиться. На отдыхе ничто не должно мешать дышать — даже одежда.
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.