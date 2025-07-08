Привычки ухода после 25: что изменить, чтобы защитить свою кожу

До 25 лет кожа прощает многие бьюти-промахи. Но после — метаболизм замедляется, синтез коллагена снижается, а первая мимическая морщина уже не исчезает после сна. Это не повод паниковать — но точно сигнал, что пора пересмотреть свой уход. Рассказываем, какие привычки стоит изменить после 25, чтобы сохранить кожу сияющей и упругой.
До 25 лет достаточно было лёгкого крема с алоэ или гелевой сыворотки. Но с возрастом коже нужно больше — и не только влаги, но и питания.
Ищите в составе кремов пептиды, ниацинамид, гиалуроновую кислоту. Добавьте ночной уход — более плотный и восстанавливающий.
Свободные радикалы разрушают клетки кожи — а антиоксиданты их нейтрализуют. Если раньше вы могли обходиться без них, теперь они — основа профилактики старения.
Включите в уход витамин С, ресвератрол, феруловую кислоту. Используйте их утром под SPF.
До 25 многие пренебрегают солнцезащитой, особенно в городе. Но именно УФ-излучение — причина до 80% возрастных изменений.
Наносите SPF даже зимой, даже в пасмурную погоду. И обновляйте в течение дня, если находитесь на улице.
Молодая кожа легко прощает умывания до скрипа. После 25 — это прямой путь к раздражению и нарушению барьера эпидермиса.
Выбирайте деликатные гели или кремовые текстуры. Избегайте спирта, агрессивных ПАВ и скрабов.
С возрастом кожа становится капризнее: то, что работало раньше, может перестать давать эффект. Уход должен адаптироваться к сезону, состоянию, образу жизни.
Заведите привычку анализировать, что кожа «говорит» вам утром и вечером. И не бойтесь менять средства, если они перестали работать.
После 25 уход должен стать более продуманным, системным и направленным на профилактику. Это не про борьбу со старением — это про заботу, которую кожа вернёт вам через 10 лет свежестью и упругостью.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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