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Привычки ухода после 25: что изменить, чтобы защитить свою кожу

5 шагов к здоровой коже после 25: меняем привычки и уход
Моя семья » Красота и стиль

До 25 лет кожа прощает многие бьюти-промахи. Но после — метаболизм замедляется, синтез коллагена снижается, а первая мимическая морщина уже не исчезает после сна. Это не повод паниковать — но точно сигнал, что пора пересмотреть свой уход. Рассказываем, какие привычки стоит изменить после 25, чтобы сохранить кожу сияющей и упругой.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит крем на лицо

1. Простого увлажнения уже недостаточно

До 25 лет достаточно было лёгкого крема с алоэ или гелевой сыворотки. Но с возрастом коже нужно больше — и не только влаги, но и питания.

Что поменять:

Ищите в составе кремов пептиды, ниацинамид, гиалуроновую кислоту. Добавьте ночной уход — более плотный и восстанавливающий.

2. Время для антиоксидантов

Свободные радикалы разрушают клетки кожи — а антиоксиданты их нейтрализуют. Если раньше вы могли обходиться без них, теперь они — основа профилактики старения.

Что поменять:

Включите в уход витамин С, ресвератрол, феруловую кислоту. Используйте их утром под SPF.

3. SPF — уже не по настроению, а каждый день

До 25 многие пренебрегают солнцезащитой, особенно в городе. Но именно УФ-излучение — причина до 80% возрастных изменений.

Что поменять:

Наносите SPF даже зимой, даже в пасмурную погоду. И обновляйте в течение дня, если находитесь на улице.

4. Мягкое очищение вместо агрессивного

Молодая кожа легко прощает умывания до скрипа. После 25 — это прямой путь к раздражению и нарушению барьера эпидермиса.

Что поменять:

Выбирайте деликатные гели или кремовые текстуры. Избегайте спирта, агрессивных ПАВ и скрабов.

5. Прислушивайтесь к коже, а не только к трендам

С возрастом кожа становится капризнее: то, что работало раньше, может перестать давать эффект. Уход должен адаптироваться к сезону, состоянию, образу жизни.

Что поменять:

Заведите привычку анализировать, что кожа «говорит» вам утром и вечером. И не бойтесь менять средства, если они перестали работать.

После 25 уход должен стать более продуманным, системным и направленным на профилактику. Это не про борьбу со старением — это про заботу, которую кожа вернёт вам через 10 лет свежестью и упругостью.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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