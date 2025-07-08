Упругость, эластичность, сияние — всё это теряется тише, чем сон

Вы замечали, как с возрастом кожа теряет упругость, тускнеет и начинает "оседать"? Один из виновников — снижение выработки коллагена. Этот белок работает как каркас: поддерживает структуру кожи, сохраняет её эластичной, упругой и увлажнённой. Он тесно сотрудничает с эластином и удерживает влагу в тканях.
Уже к 25-30 годам естественный синтез коллагена снижается. Сначала — незаметно. Но именно отсюда берут начало морщины, потеря объема и дряблость. Факторы вроде курения, загрязнений, ультрафиолета и стресса лишь ускоряют процесс.
Современная косметология предлагает мягкие способы активизировать выработку коллагена:
Подобные процедуры можно адаптировать и для профилактики — даже в молодом возрасте.
Добавки с гидролизованным коллагеном действительно работают, особенно в жидкой форме. Эффект усиливается, если в составе есть витамин С, гиалуроновая кислота и магний. Не менее важна сертификация происхождения — морской коллаген считается оптимальным.
На рынке — десятки форматов: от жидкостей и порошков до жевательных резинок. Также на помощь приходят кремы и сыворотки с пептидами, биоидентичным коллагеном, ниацинамидом и эластином. Они не заменяют добавки, но усиливают эффект при комплексном подходе.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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