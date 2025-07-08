Упругость, эластичность, сияние — всё это теряется тише, чем сон

Косметические средства нового поколения: поддержка коллагена без инъекций

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы замечали, как с возрастом кожа теряет упругость, тускнеет и начинает "оседать"? Один из виновников — снижение выработки коллагена. Этот белок работает как каркас: поддерживает структуру кожи, сохраняет её эластичной, упругой и увлажнённой. Он тесно сотрудничает с эластином и удерживает влагу в тканях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

Уже к 25-30 годам естественный синтез коллагена снижается. Сначала — незаметно. Но именно отсюда берут начало морщины, потеря объема и дряблость. Факторы вроде курения, загрязнений, ультрафиолета и стресса лишь ускоряют процесс.

Эстетические решения без уколов

Современная косметология предлагает мягкие способы активизировать выработку коллагена:

PRX-T33 — пилинг без шелушения, глубоко обновляющий кожу;

Карбокситерапия — инъекции CO₂ для стимуляции микроциркуляции;

Микроиглы — запускают регенерацию и "тренируют" кожу;

Фракционные лазеры и HIFU — прогревают глубокие слои без повреждений.

Подобные процедуры можно адаптировать и для профилактики — даже в молодом возрасте.

Пить или мазать

Добавки с гидролизованным коллагеном действительно работают, особенно в жидкой форме. Эффект усиливается, если в составе есть витамин С, гиалуроновая кислота и магний. Не менее важна сертификация происхождения — морской коллаген считается оптимальным.

На рынке — десятки форматов: от жидкостей и порошков до жевательных резинок. Также на помощь приходят кремы и сыворотки с пептидами, биоидентичным коллагеном, ниацинамидом и эластином. Они не заменяют добавки, но усиливают эффект при комплексном подходе.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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