Старые хитрости, которые снова делают глаза моложе

Кремы, массаж и образ жизни: комплекс против мешков под глазами

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мешки под глазами портят внешний вид, придают усталость и возраст. Причин их появления много: недосып, стресс, особенности строения лица, возрастные изменения. Но есть простые и доступные способы, которые помогут вернуть коже свежесть.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Охлаждение

Холод сужает сосуды и снимает отёчность — особенно в зоне под глазами. Вот, что можно использовать:

Чайные пакетики. Заварите зелёный или чёрный чай, остудите пакетики и приложите к глазам на 15-20 минут. Танин уменьшает отёк и покраснение.

Огурец. Классика ухода: нарежьте кружочками и положите под глаза. Он богат антиоксидантами и снимает воспаление.

Картофель. Сырой корнеплод содержит ферменты, которые осветляют тёмные круги. Приложите ломтики на 10-15 минут.

Холодные ложки. Положите их в морозилку на 10 минут, затем приложите к глазам выпуклой стороной.

Массаж

Он улучшает лимфоток и уменьшает застой жидкости:

Лёгкое постукивание кончиками пальцев от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Массаж кубиком льда из отвара ромашки или зелёного чая.

Точечное нажатие на участки между бровями, у внешних и внутренних уголков глаз и у крыльев носа.

Уход за кожей

Крем или сыворотка для кожи вокруг глаз должны содержать кофеин, гиалуроновую кислоту, витамин К или пептиды. Эти компоненты улучшают кровообращение, борются с отёками и возвращают коже тонус. Не забывайте про SPF — ультрафиолет усугубляет проблему.

Образ жизни

Чтобы кожа выглядела лучше, важно:

Нормализовать сон. Не менее 7-8 часов в сутки.

Пить достаточно воды.

Сократить потребление соли.

Спать на спине с приподнятой подушкой.

При склонности к аллергии — принимать антигистаминные средства.

Если мешки не проходят долго и сопровождаются другими симптомами, лучше обратиться к врачу.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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