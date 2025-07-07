Старые хитрости, которые снова делают глаза моложе

Мешки под глазами портят внешний вид, придают усталость и возраст. Причин их появления много: недосып, стресс, особенности строения лица, возрастные изменения. Но есть простые и доступные способы, которые помогут вернуть коже свежесть.
Холод сужает сосуды и снимает отёчность — особенно в зоне под глазами. Вот, что можно использовать:
Он улучшает лимфоток и уменьшает застой жидкости:
Крем или сыворотка для кожи вокруг глаз должны содержать кофеин, гиалуроновую кислоту, витамин К или пептиды. Эти компоненты улучшают кровообращение, борются с отёками и возвращают коже тонус. Не забывайте про SPF — ультрафиолет усугубляет проблему.
Чтобы кожа выглядела лучше, важно:
Если мешки не проходят долго и сопровождаются другими симптомами, лучше обратиться к врачу.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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