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Почему лица стареют по-разному: 4 типа старения и как с ними бороться

Типы старения лица: как бороться с усталостью, морщинами и отечностью
Моя семья » Красота и стиль

Возрастные изменения на лице — естественный процесс, который затрагивает всех, но у каждого он протекает по-разному. Кто-то с возрастом выглядит только моложе, а другие сталкиваются с проблемами, которые требуют внимания и ухода. Рассмотрим, какие типы старения существуют и как эффективно с ними бороться.

Красивая женщина
Фото: Designed be Freepik by dcstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина

Усталый тип старения: почему вы выглядите уставшими

Если к вечеру лицо приобретает утомленный вид, вы, скорее всего, имеете дело с усталым типом старения. Он проявляется в виде:

  • Потери объема в средней части лица.
  • Опущения уголков губ.
  • Появления носогубных складок.
  • Склонности к отечности (особенно в периоды стресса).

Как справиться

  • Восстановление объема с помощью филлеров.
  • Коррекция морщин и мимических линий.
  • Стимуляция выработки коллагена и укрепление каркаса кожи с возрастом.

На этом этапе важно не только бороться с морщинами, но и работать с объемами лица, чтобы вернуть его молодость и свежесть.

Мелкоморщинистый тип старения: лицо, как сморщенное яблоко

Для этого типа старения характерна тонкая, сухая кожа с минимальным количеством подкожно-жировой клетчатки. Кожа становится менее эластичной, теряет упругость и покрывается сетью мелких морщин.

Как справиться

  • Увлажнение с помощью биоревитализации и биорепарации.
  • Инъекции коллагеностимуляторов для восстановления структуры кожи.
  • Постоянная защита от ультрафиолета, чтобы избежать преждевременного старения.

Ключевым моментом является регулярное увлажнение и защита кожи от внешних факторов, чтобы сохранить четкий овал лица и замедлить старение.

Мускульный тип старения: когда мышцы сжимаются с возрастом

Этот тип старения характерен для людей с крепким костно-мышечным каркасом. Он часто встречается у мужчин и представителей азиатских этносов. Основная проблема — гипертонус мимических мышц, что приводит к глубоким динамическим морщинам.

Как справиться

  • Инъекции ботулотоксина (ботокс) для расслабления мышц.
  • Биоревитализация для увлажнения и улучшения качества кожи.
  • Стимуляция коллагена для укрепления кожи.

Важно сбалансировать работу мышц и кожи, чтобы предотвратить появление глубокой сетки морщин и улучшить текстуру кожи.

Деформационно-отечный тип старения: как избежать второго подбородка

Этот тип старения распространен в России и характеризуется большими чертами лица и выраженными жировыми пакетами. С возрастом гравитация и изменения в связочном аппарате приводят к:

  • Потере четкости овала лица.
  • Появлению брылей.
  • Опущению кожи в нижней части лица.
  • Образованию второго подбородка (даже при нормальном весе).

Как справиться

  • Лимфодренажные процедуры для улучшения циркуляции.
  • SMAS-лифтинг для укрепления глубоких структур.
  • Микротоковый лимфодренаж и игольчатый RF-лифтинг для уплотнения кожи.

При этом типе старения важно не только работать с внешними признаками, но и улучшать внутренние структуры кожи, чтобы сохранить овал лица и предотвратить появление нежелательных отеков.

Как поддержать молодость лица: секреты долгосрочного ухода

Чтобы сохранить упругость и молодость кожи, важно начать заботиться о ней как можно раньше. Профилактика старения — ключ к долгосрочным результатам. Системный подход в уходе за кожей, включая регулярные процедуры увлажнения, защиты от солнца и питания кожи, поможет избежать более агрессивных вмешательств в будущем.

Как бы ни менялись типы старения, важно помнить: здоровье кожи начинается с заботы о ней с молодости. Чем раньше вы начнете следить за состоянием кожи, тем проще будет сохранить свежесть лица и предотвратить возрастные изменения.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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